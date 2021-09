Inge: Ikea ødelagde min sommer

Det endte i noget af et mareridt, da Inge Sommer bestilte et skab i Ikea

Har du også oplevet lignende problemer med Ikeas kundeservice? Så kan du kontakte Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller SMS 1224.

Inge Sommer havde troet, at det skulle være nemt.

Hun havde nemlig købt et skab i Ikea, som hun også havde betalt for, at de skulle levere og samle for hende. Så kunne hun blot læne sig tilbage og nyde sin sommer.

Det skulle dog vise sig at ende med det stik modsatte.

I over to måneder måtte hun kæmpe med Ikea og køre frem og tilbage for selv at hente ting til skabet, som Ikea ikke leverede.

- Jeg måtte selv samle det sidste, fordi jeg ikke kunne vente længere. Jeg var så rasende, at jeg bare ville have det overstået, siger Inge Sommer.

I alt endte Inge med at måtte ringe til Ikea 49 gange, og hun har betalt for flere dele til sit skab to gange, da Ikea hverken leverede eller samlede skabet som aftalt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Inge Sommer måtte selv frem og tilbage til Ikea for at hente de ting, der manglede. Ordrebekræftelsen blev en huskeseddel. Privatfoto

Sendte brev til chefen

Inge Sommer måtte flere gange vente derhjemme, fordi Ikea havde lovet hende højt og helligt, at de ville komme med varerne til hende. Men lige lidt hjalp det. I over to måneder kæmpede hun med at få Ikea til at holde deres del af aftalen. Men forgæves.

- Vi har ikke kunnet tage ferie, fordi jeg har skullet vente på Ikea. Det er jo helt grotesk, at man ikke kan holde ferie, fordi man venter på skabe, siger hun.

Efter hendes mareridts-forløb med den svenske møbelkæde, besluttede hun at skrive en mail til varehuschefen i Taastrup.

I mailen beskrev hun ovenstående forløb, og samtidigt fortalte hun, hvordan størstedelen af medarbejderne var flabede og arrogante overfor hende, når hun kontaktede kundeservice.

Hun hørte aldrig fra ham.

- Hvis jeg var i hans sted, så havde jeg da som minimum ringet og undskyldt rimelig hurtigt, før jeg havde sørget for andre ting. Situationen er jo ekstrem. Det er fejl på fejl på fejl, der gentager sig, siger Inge Sommer.

- Det er til grin

Ikea kontaktede først Inge Sommer, efter Ekstra Bladet gik ind i sagen. Inge sendte mailen 28. august, men Ikea siger til hende, at de først har modtaget den i sidste uge - hvor Ekstra Bladet tog kontakt til Ikea.

- Jeg synes, det er til grin. De skulle have vågnet op, da jeg sendte dem en mail, og ikke først når Ekstra Bladet tager kontakt. Det virker helt vildt utroværdigt, siger Inge Sommer.

Ikea har ikke ønsket at stille op til et interview om sagen. I stedet skriver de i et mailsvar til Ekstra Bladet:

'Det vil aldrig være i hverken vores eller vores kunders interesse, at vi leverer en dårlig kundeoplevelse, og derfor er vi aldrig tilfredse, når ikke vi lever op til vores kunders ønsker.'

Tilbage står Inge Sommer frustreret.

- Hvis jeg havde vidst, det ville blive sådan, så ville jeg aldrig nogensinde have købt noget i Ikea, siger Inge Sommer.