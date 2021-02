Inge leverede et metro-gennembrud af de store

To tunnelboremaskiner arbejder i døgndrift med at udbygge det københavnske metro-netværk - søndag var der gennembrud på flere måder

Dybt nede i jorden under de københavnske gader var der søndag et større gennembrud i metrobyggeriet.

Et gennembrud på flere måder.

For tunnelboremaskinen Inge, der er 130 meter lang, brød gennem muren ind til den nye Havneholmen Station, der ligger ved Fisketorvet.

Samtidig var det også et gennembrud for hele byggeriet. Inge var nemlig den første af to tunnelboremaskiner, der brød igennem til den allersidste station på Sydhavnsmetroens rute.

Se gennembruddet i videoen øverst i artiklen.

- Det er faktisk lidt af en milepæl, fortæller Mikkel Kjær Jensen, der er projektdirektør på Sydhavnsmetroen, der samtidig fortæller, at der nu kun er 160 meter til tunnelerne er koblet til resten af Cityringen.

Når kollegaen, tunnelboremaskinen Olivia, kommer frem til stationen, er tunnelgangene færdigudhulede.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladet tog sundhedsminister Magnus Heunicke med i metroen, da danskerne først skulle bruge mundbind

Inge og Olivia blev døbt af præst De to tunnelboremaskiner Inge og Olivia blev i 2020 døbt af præst Heidi Røn Preem fra Frederiksholm Kirke. Derefter lod man champagneflasker smadre på siden af maskinerne, som man kender det fra skibsdåben. Forinden havde Metroselskabet afholdt en navnekonkurrence, og det er blevet to historiske kvinder, der lægger navne til de 130 meter lange maskiner. Den ene er Inge Lehmann (1888-1993), der var geofysiker. Selvom der skulle gå mange år, før hun fik anerkendelse for sit arnejde, tilskrives hun i dag opdagelsen af Jordens hårde kerne. Den anden er Olivia Nielsen (1852-1910). Hendes politiske- og fagforeningsarbejde har givet hende en plads i historiebøgerne. Allerede i 1870'erne - langt forud for sin tid - forsøgte hun at organisere kvindelige arbejdere. Kilder: Metroselskabet, Kvinfo, Niels Bohr Instituttet Vis mere Luk

12 mand - 24 timer i døgnet

Metroselskabet har arbejdet på tunnelgangene siden januar sidste år.

En tunnelboremaskine, der bliver betjent af 12 personer døgnet rundt, kan i gennemsnit møve sig 20 meter om dagen på den fire kilometer lange strækning, som den nye metrolinje bliver.

- Mens vi borer, så bygger vi den færdige tunnel. Så når vi kommer ud på Havneholmen Station nu her, så er der faktisk en stort set færdig tunnel bagefter.

Tilbage er der kun nogle installationer og selvfølgelig skinnerne, der mangler, fortæller Mikkel Kjær Jensen.

Corona udfordrede metrobyggeriet Som så meget andet landet over har metrobyggeriet til Sydhavnen været påvirket af coronaepidemien. Det fortæller Mikkel Kjær Jensen, der er projektdirektør på Sydhavnsmetroen. - Mange af de folk, vi har på projektet, kommer fra udlandet. Eksperter og tunnelfolk. Og de tog hjem til deres familier, da landet lukkede ned. I begyndelsen blev de ansatte sendt i 14 dages karantæne, når de kom tilbage, for at holde hjulene i gang. Men det duede ikke. - Så vi lavede et testcenter i stedet. Allerede i maj lavede vi centret, og siden har vi øget det, så vi hele tiden tester samtlige mennesker på pladsen mindst en gang om ugen. Og dem, der ikke har været ude og rejse. - Vi har snart lavet 15.000 test alene på det her projekt, fortæller projektdirektøren. De mange test har til gengæld sørget for, at arbejdet holder sig til tidsplanen. - Med lidt hiv og sving har vi holdt os til tidsplanen, så vi stadig regner med at metroen står klar i 2024. Vis mere Luk

Kigger nervøst med

Men det sker ikke helt uden bekymringer.

- Lige meget hvor mange gange man har set det, så er man altid en lille smule bekymret for, om den nu rammer rigtigt.

Hele balladen er nemlig udregnet på forhånd, og passer regnestykkerne ikke, kommer maskinen skævt ind på stationen.

- Det gik godt i dag. Det går godt alle de gange, jeg har været med. Det plejer vi at være gode til, konkluderer Mikkel Kjær Jensen.