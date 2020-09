Flere i samfundet skal sige stop over for sexchikane på samme måde som spirituskørsel, lyder det fra advokat

- Ingen 22-årige gider danse tæt med en 50-årig chef.

Ordene kommer fra Peter Breum. Siden 1986 været advokat i mellem 50 og 100 sager om seksuel chikane. Og hans budskab er klart, når det handler om, hvor grænsen går.

- Man kan spørge sig selv, om det ville være ok, hvis det foregik over for din mor, søster, datter eller kone? Hvis ikke det er det, skal man stoppe.

Spørgsmålet er blevet aktuelt igen, efter Sofie Linde ved årets Zulu Galla fortalte, hvordan en tv-personlighed ville have sex med hende, da hun som ung kom ind i branchen.

Hun afslog dengang, og hun ikke ønsket at gå videre med sagen. Til gengæld har hendes fortælling betydet, at flere kvinder nu snakker højt om dårlige oplevelser på arbejdspladsen.

Har du sovet godt?

Peter Breum fortæller, at nogle mænd godt kan retfærdiggøre deres handlinger over for sig selv, men at det halter, når de skal stå på mål for dem i en retssal.

- Vi har haft sager, hvor cheferne i slutningen af 40’erne og starten af 50’erne skriver sms'er til ansatte i en ung alder, om de har sovet godt. Når de så står i retten og skal fortælle, hvorfor gjorde det det, bliver farven på kommunikationen forkert. Så er det svært at forklare, hvorfor det var en vigtig besked at sende, siger han og fortsætter:

- Hvis jeg fortæller en sjofel vittighed i et offentligt rum, kan folk vurdere, om den er sjov eller ikke sjov. Men hvis jeg tager sekretæren med ind i et lukket rum og fortæller den samme vittighed, bliver det klamt.

Han mener, at det er den slags sondringer, der skal foretages - nogle gange skal tingene ned på et banalt plan, for at det står lysende klart, som han formulerer det.

Sig stop

- Hvis du har en samtale med en jævnaldrende mand kan du sige nogle ting, men hvis taler med andre i en anden aldersgruppe, får det et andet sigte.

Han mener for så vidt, at lovgivningen er på plads, men det er vigtigt, at samfundet lader problematikken rodfaste sig i noget konkret denne gang:

- Man skal sige stop til hinanden. Ligesom kampagnen med spirituskørsel, hvor man tager nøglerne fra folk, som vil køre, når de har drukket. Jeg tror, at mange ved, hvem det er, der gør sådan nogle ting på en arbejdsplads. Man skal lave en spirituskampagne for at få det stoppet. Der er ingen 22-årige, der gider danse tæt med en 50-årig chef, eller få en sms om, hvorvidt de har sovet godt, siger han.