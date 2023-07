Ingen aftale i hus: Udskyder fristen for fyringer

Mandag skulle en aftale have været i hus, hvis det skulle lykkes at sælge konkursramte Lauritz.com uden at afskedige medarbejderne.

Men der kom ingen aftale.

Alligevel står medarbejderne dog ikke med en fyreseddel tirsdag morgen, for kurator Henrik Selchau Poulsen er nemlig i forhandling med en potentiel køber, og derfor har han helt ekstraordinært fået udskudt fristen for at lande en aftale.

'Fristen er med samtykke fra Lønmodtagernes Garantifond udsat i en uge', skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

Derefter skal der tages stilling til, om man vil overtage selskabets ansatte, eller om de i stedet skal have en fyreseddel.

Han har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at der var dialog med flere mulige købere, og at man forventede at indgå en aftale inden for 10 til 14 dage. Det har dog ikke vist sig at være muligt.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få svar på, hvor mange potentielle købere der er tale om, og om kurator stadig er fortrøstningsfuld i forhold til at finde en løsning.

Lauritz.com havde omkring 120 ansatte, da selskabet gik konkurs, og de har allerede fyret 40 af dem. Det er derfor de omkring 80 resterende ansatte, der venter på en afklaring om deres ansættelse.

Konkurs med et brag

Efter mange måneders skriverier om dårlig økonomi og utilfredse kunder, gik auktionshuset konkurs med et brag tidligere på måneden.

Gælden til kunderne er på 50,5 millioner kroner, men den samlede gæld er langt højere, fordi en række obligationsejere tidligere har sprøjtet penge i auktionshusets slunkne kasse.

Obligationsejerne har dog pant i et fransk vinslot, ejet af Bengt Sundstrøm, der ejer Laurtiz.com med hustruen, Mette Sundstrøm.

Derfor vil de kunder, som har penge til gode, formentlig ende som de helt store tabere.

Ekstra Bladet har desuden beskrevet, hvordan den danske statskasse kan se frem til at lide et stort tab, fordi en række selskaber i Lauritz-koncernen har gæld til skattefar.

Ekstra Bladet har gennem flere uger forsøgt at finde parret bag Lauritz.com, men indtil videre forgæves. Hverken ved privaten i mondæne Klampenborg eller ved det franske vinslot har det været muligt at få svar på spørgsmål.