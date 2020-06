Ingen backup til Jokkes faldne kolleger

Officerernes Hovedorganisation tager ingen kugler for de medlemmer, der blev sat til vægs i afbrudt ansættelsesproces

Flere officerer blev ryddet af vejen, da Jokke gjorde det klart, at han ville have jobbet som forsvarsattaché i Frankrig.

Forsvarsministeriet standsede stillingsopslag og jobsamtaler, før ansættelsesprocessen var færdig og alle kandidater dermed vurderet til fulde.

Formand i Officerernes Hovedorganisation, Niels Tønning, kalder det en anderledes ansættelsesproces, men vil ikke forsvare de nedkæmpede officerer.

- Nu har vi ikke været en del af processen, så vi kender ikke de nærmere omstændigheder, men umiddelbart så ligner det en anderledes ansættelsesproces, men det er også en særlig situation, siger formand for Officererne, Niels Tønning.

Stilling beordret

- Er dette noget formanden kan acceptere?

- Forsvaret må have vurderet, at prinsen er den bedst kvalificerede til jobbet, og det kan vi som fagforening ikke bestride.

- Går foreningen ikke ind for lige vilkår i ansættelsesprocesser?

- Bemanding af stillinger i Forsvaret er en kombination af beordringer og ansøgninger. Det er et stort puslespil, der skal gå op, og i dette tilfælde har Forsvarsministeriet valgt at besætte stillingen ved beordring, og det kan vi kun tage til efterretning, siger Niels Tønning.

Forsvarsministeriet vil ikke oplyse over for Ekstra Bladet, hvor mange ansøgere der havde søgt stillingen, men understreger blot, at ingen havde fået lovning på den.

I strid normalt

Frederik Waage, der er professor ved SDU med speciale i forfatningsret, har tidligere udtalt, at en standsning af en ansættelsesproces under alle andre omstændigheder end denne normalt er ulovlig.

- Normalt kan man ikke kortslutte en ansættelsesproces, men min vurdering vil være, at her gælder en retssædvane, så ministeriet kan stoppe processen på en måde, som ellers ville bryde med forvaltningsretten.

- Det skyldes, at kongehusets medlemmer traditionelt set er blevet betragtet som noget særligt og som nogle, der deltager i Forsvaret, siger han.