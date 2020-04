Ingen corona-frygt her: Københavnere sidder tæt i solen

Formanden for Politiforbundet er rasende, mens vicepolitiinspektøren synes, det går meget godt med at overholde forsamlingsforbud og andre restriktioner

Intet er, som det plejer, og det bliver det måske aldrig. Det har regeringen og sundhedsmyndighederne gennem flere uger tudet os ørerne fulde med.

Alligevel tog Kongens Have i København sig i eftermiddags næsten ud som i de gode ikke så gamle dage før coronavirussens invasion, da solen varmede byen op til behagelige 20 grader.

Ekstra Bladet begav sig ind i den populære park bevæbnet med en lang mikrofonstang for på behørig afstand at tage coronatemperaturen på horden af mennesker, som var plastret ud over græsarealet.

Produktionen af den verdensberømte mexicanske corona-øl er blevet sat på pause under pandemien. Kammeraterne her havde dog skaffet en røvfuld bajere, som de nød i solen i Kongens Have. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ikke for at agere stikkervirksomhed for hverken regeringen eller ordensmagten, men for at få en fornemmelse af, hvordan Mette Frederiksens delvise genåbning af landet er blevet modtaget ude i virkeligheden.

Corona-fest

Den medbragte tommestok kunne blive i tasken, for med øjemål var det tydeligt at se, at stort set ingen fulgte myndighedernes anbefalinger om at holde to meters afstand for at hindre smittespredning.

Anbefalingen gælder ikke nære familiemedlemmer, kærestepar eller andre, som i forvejen lever tæt sammen. Men det var heller ikke kun kollektivister og andre samboende, som var stimlet sammen ved siden af Rosenborg Slot.

Søskendeparret Lasse og Maria Kissov på hhv. 18 og 20 år, bosat i hhv. Fredericia og København, tager coronakrisen nogenlunde roligt, selvom Maria Kissov er bekymret for sit nystartede modelbureau. Lasse går på første år på hf og nyder bare ikke at have så meget skolearbejde. De er ikke bange for at blive smittet med coronavirus og passer på andre ved at holde afstand i supermarkedet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Og de hyggede sig med vin, snacks og øl.

Én øl var mere iøjnefaldende end de gennemsnitlige grønne dåser fra Carlsberg og Tuborg. Det skyldtes nok primært, at den mexicanske coronapilsner i stor stil blev nedsvælget i en større forsamling. Den talte 18 unge mennesker og altså otte mere end maksimum, det midlertidige forsamlingsforbud tillader.

De unge mennesker fra Niels Brock frygtede dog ikke politiets bødeblok, for:

– Vi er jo to grupper - en på otte og en på ti, sagde en 18-årig ung mand fra Gentofte nord for København, som ikke havde noget imod at blive foreviget af Ekstra Bladets fotograf.

Langt værre på Cuba

Vi vil dog skåne ham fra at inkriminere sig selv og sine venner, så vi undlader at bringe hans identitet her.

– Jeg har familie på Cuba, hvor det er langt mere alvorligt end her, bemærkede den unge mand, som selv havde været i karantæne med sin mor.

– Hvad hvis jeres adfærd kan få regeringen til at lukke landet på en hårdere måde end hidtil - for eksempel med decideret udgangsforbud?

– Så må det være sådan, sagde den søde unge mand, som synes, medierne glemmer nogle af ofrene for coronakrisen - nemlig de unge iværksættere, som får smadret deres nystartede virksomheder af de indskrækninger i vores frihed, som politikerne har indført.

Han passer selv på sine ældre familiemedlemmer ved slet ikke at se dem, mens coronaen hærger.

Dorthea Birgersson, 20, Helga Klein Kragesteen, 23, Nikoline Binderup, 20, Helene Merling Wewer, 23, og hunden Skipper, 8. De fire HA(jur.)-studerende fra Copenhagen Business School havde på forhånd grundigt overvejet torsdagens hyggestund. Alle bor alene og ser ikke deres familiemedlemmer, så de vover pelsen og ser hinanden - uden at følge sundhedsmyndighedernes to-meters-regel om afstand. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Formand for Politiforbundet: Jeg er dybt rystet

Formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, har angivet de mennesker, der ifølge ham blæste på coronarestriktionerne på Kalvebod Brygge og Islands Brygge torsdag. Foto: Jens Dresling

Ekstra Bladet stikker ingen coronasyndere. Det gør formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, gerne.

’Jeg er dybt rystet og enormt skuffet. Netop været forbi Kalvebod Brygge og kigget over på Islands Brygge. Hvad sker der dog med jer, københavnere? Begge steder -RENT FLUEPAPIR. Og ja, naturligvis har jeg givet beskeden videre’, skrev han i eftermiddags på Twitter.

Vicepolitiinspektør: Det går egentlig okay

Fluepapir var der ikke tale om, men København er ikke længere så affolket trods coronakrisen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mens Claus Oxfeldt raser over københavnernes opførsel, vurderer vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Jesper Bangsgaard, at:

– Det går egentlig okay. Det er klart, at i takt med, at vejret er blevet bedre og varmere, så stimler folk sammen på åbne pladser og parker i københavnsområdet.

Overtrædelser af forsamlingsforbuddet bliver forsøgt afhjulpet med dialog, dernæst en advarsel og i værste fald en bøde. Det er dog yderst sjældent, at betjente må gribe til den sanktion.

– Folk tager rigtig godt imod det. Der er ikke noget brok. Folk gør, som vi beder om, siger Jesper Bangsgaard.

Han fortæller, at et sted, hvor politiet gang på gang må skrue bissen på, er i forbindelse med udeservering i forbindelse med takeaway.

– Hvis der står borde og stole, må folk i princippet gerne sidde der og vente på maden, men de må ikke nyde den der. Det bliver betragtet som udeservering og er ulovligt, så vi henstiller til, at restauratører fjerner borde og stole, siger vicepolitiinspektøren.

– Jeg har ikke set en eneste politibetjent i København i dag.

– Så har du været uheldig, for vi er massivt til stede for eksempel ude i parker, idrætsområder og andre steder, hvor folk typisk forsamles. Der er heller ikke så megen anden kriminalitet at se til lige nu.

– Du betegner det simpelthen de ting, vi taler om, som en form for kriminalitet – for eksempel at være mere end for eksempel ti i en gruppe?

– Det er en overtrædelse af forsamlingsforbuddet og dermed loven.

Det kan politiet udstede bøder for, men betjente kan ifølge Jesper Bangsgaard også finde på at vejlede mindre grupper, der sidder for tæt i forhold til anbefalingerne.

– Man kan spørge folk, om det nu er klogt at sidde så tæt.

– Hvad så, hvis de svarer ’hvad rager det dig’?

– Så bliver vi kede af det.