Ingen coronapanik: - Frygter ikke at være testet positiv

Frygten for at smitte andre er større end frygten for selv at være smittet, lyder det fra de danskere, som Ekstra Bladet mødte tirsdag eftermiddag

Fælledparken (Ekstra Bladet): Solen står højt på himlen over Fælledparken i København. På plænen ligger de nye, store, hvide telte, hvor op mod 20.000 danskere skal testes for coronavirus.

Om dagen.

Da Ekstra Bladet besøger området, er der dog langt fra horder af mennesker, der venter. Faktisk er der ret tomt.

Frygter ikke at blive smittet

Det var en flok optimistiske og smilende danskere, som Ekstra Bladet fangede ude foran det store, hvide telt.

Frida Haugaard på 18 år læser til social- og sundhedsassistent, og hun skulle derfor testes for coronavirus. Hun er dog ikke bange for at være smittet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Er du ikke bange for selv at blive testet positiv for corona?

- Nej, det er jeg faktisk ikke. For jeg passer på mig selv, og jeg sørger for at holde afstand og spritte mine hænder, så nej, jeg er faktisk ikke bange for, at jeg får det, siger Frida Haugaard til Ekstra Bladet, inden hun sætter et par ord på selve oplevelsen med at blive testet.

- Det var egentlig meget fint. Det var lidt ubehageligt, men det skal jo gøres, siger hun.

Er bange for andre

Der er dog alligevel en ting, som de frygter. Nemlig at det kommer til at gå ud over andre.

Blandt andet Jacob Mouritsen, der er hjemvendt fra udlandet og derfor blev testet tirsdag eftermiddag.

- Jeg er egentlig mest nervøs for, at jeg kommer til at smitte nogle af dem, siger Jacob Mouritzen, der til dagligt arbejder som selvstændig. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg er mest nervøs for, hvis jeg har været i kontakt med andre. Nu har jeg min kæreste siddende her, og hendes bofællesskab er derhjemme, og jeg er egentlig mest bange for, at jeg kunne komme til at smitte nogle af dem, siger Jacob Mouritzen til Ekstra Bladet.

- Men du frygter ikke selv for dit helbred?

- Nej, det gør jeg egentlig ikke, svarer han.

Mærkede symptomer

En tredje, der var inde og blive testet, er Henriette Hansen. Hun frygter heller ikke at være smittet, selvom hun har skænket det en lille tanke, efter hun begyndte at have influenzasymptomer som kriller i halsen og tørhoste.

- Jeg arbejder på et plejehjem, så det er lidt vigtigt, jeg skynder mig ud af vagten, så jeg ikke smitter nogen, siger Henriette Hansen til Ekstra Bladet.

Henriette Hansen på 36 år arbejder på et plejehjem. Hun er derfor bange for, om hun kan komme til at smitte andre. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Det lyder jo lidt som mulige symptomer på covid-19. Er du slet ikke bange for at blive testet positiv?

- Nej, altså. Jeg er som sådan ikke bange. Jeg er forholdsvis ung, men man ved jo ikke, hvad der kan ske. Jeg er nok mere bange for dem, jeg har været i kontakt med ude på mit arbejde, beboerne og så videre, lyder det.

Tilbage står dagens testede personer i uvished om, hvorvidt de er testet positiv eller ej. Både Frida, Jacob og Henriette er dog glade for den hurtige og gode behandling, som de modtog i løbet af dagen.

Samtidig er de alle enige om, at det er et godt initiativ af Sundhedsstyrelsen, at alle, der mærker bare de mindste symptomer, skal testes.