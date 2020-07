Ingen dødsfald i New York med coronavirus de sidste 24 timer

For første gang i flere måneder er der ikke rapporteret et dødsfald med covid-19 i New York

Hvad der startede som epicenteret for coronavirus i USA, New York, har for første gang i flere måneder ikke haft et dødsfald, der er relateret til covid-19.

- For første gang i måneder har vi en 24-timers periode, hvor ingen i denne by er døde af coronavirus. Lad os have mange flere af de her dage, siger borgmester i New York, Bill De Blasio til CNN.

Antallet af personer, der bliver testet positive med coronavirus i byen, er på to procent.

Det betyder dog ikke, at mareridtet er slut for millionbyen. De Blasio kalder det bekymrende, at et stigende antal personer i aldersgruppen 20 - 29 år bliver udsat for smitte.

Borgmesteren fortæller yderligere, at byen vil forsøge at udslette virussen blandt unge voksne ved at tilbyde flere mobile testvogne samt benytte smittesporing og uddele gratis beskyttelsesmasker.

USA er det land med flest registrerede smittetilfælde, hvor der totalt har været 3.364.547 smittede, mens 135.615 personer er døde med coronavirus ifølge Johns Hopkins University.

Resten af landet oplever en stigende smittetendens, hvor især Florida skiller sig ud med over 15.000 smittede på et døgn.

Den amerikanske regerings ledende rådgiver under coronakrisen, Anthony Fauci, har sagt, at en genopblussen af virustilfælde i USA skyldes, at landet ikke lukkede helt ned.

