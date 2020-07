Ingen er døde og en ny er indlagt med corona i Danmark

Antallet af indlagte med coronavirus i Danmark stiger med en til 18.

Det viser tal fra Statens Serum Institut onsdag.

Af de smittede har 12.001 overstået infektionen.

En overstået infektion betyder, at man 14 dage efter konstateret smitte ikke er indlagt eller død.

Dagens coronatal vidner om en god og rolig situation i Danmark. Det vurderer Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi ved Københavns Universitet.

- De står heldigvis i kontrast til, hvad der sker andre steder i verden.

Allan Randrup Thomsen mener, at myndighederne har været gode til at stoppe de mindre udbrud med coronasmitte, som man blandt andet har set det i Hjørring Kommune.

- Vi har været gode til at lukke ned og har ind til videre været gode til at håndtere de mindre udbrud, der har været. Det afspejler sig i, at vi har så få indlagte og så relativt få døde, siger professoren.

Allan Randrup Thomsen siger dog samtidig, at man ikke kan udelukke, at folk bringer smitte med sig, når de vender hjem fra sommerferie.

Mange lande er nemlig åbnet for, at danskerne kan rejse ud.

- Sommerferien er i gang, og folk rejser rundt i Europa, hvor der sker ting og sager. Vi kan ikke udelukke, at vi får nogle smittede hjem fra udlandet, der kan give anledning til mikroudbrud.

- Jeg håber, vi kan holde det på et niveau, hvor det ikke tager fart, siger Allan Randrup Thomsen.