Ingen fartmåling: Beslaglægger Tesla alligevel

Hvis politiet blot skønner, at en bilist har kørt vanvidskørsel, er det nok til at beslaglægge bilen. Det viser en sag fra Østjylland, hvor en Tesla-ejer på sjette måned må undvære sin bil, som han havde lånt ud til en potentiel køber. Det skriver Avisen Danmark.

Sagen begyndte 6. juli sidste år, hvor politiet eftersatte en Tesla i en østjysk forstad. Betjentene nåede ifølge retsdokumenterne hverken at tjekke speedometeret i patruljebilen eller måle farten på Teslaen. Alligevel beslaglagde de bilen, og i september fik de Vestre Landsrets ord for, at beslaglæggelsen var berettiget, fordi bilens data kan bruges som bevis i efterforskningen.

Bilisten afviser at have kørt vanvidskørsel, og bilistens forsvarsadvokat, Ramus Lind Hardt, er overrasket over, at politibetjentene beslaglægger bilen, selvom de ingen dokumentation har for påstanden om vanvidskørsel. Men han er endnu mere overrasket over, at landsretten godkender det.

- Kendelsen betyder, at hvis politiet har en synsning eller en dårlig dag og skønner, at der køres for stærkt, kan det tilsidesætte den private ejendomsret i månedsvis, på trods af at der ingen måling er. Alene fordi politiet tror, at bilen gemmer data, siger han til Avisen Danmark.

I Landsforeningen af Forsvarsadvokater deler formand Kristian Mølgaard advokatens bekymring.

- For mig at se er det et uproportionalt indgreb at lave mod nogen, fordi deres køretøj måske indeholder en oplysning, siger formanden.

Han mener også, at der bør være et krav om en vis efterforskningshastighed hos politiet, så biler ikke bliver beslaglagt som bevis i flere måneder. Samtidig mener både landsforeningen og forsvarsadvokaten, at det ikke bør være et stærkt nok grundlag til at beslaglægge en bil, at betjentene ud fra øjemål vurderer, at den kører for stærkt.

I Rigspolitiet er politiassistent Christian Berthelsen modsat advokaterne glad for muligheden for at beslaglægge biler som bevis ud fra skøn. Han påpeger dog, at det fortsat kræver en dommerkendelse, hvis politiet skal have lov til at trække data ud fra biler.

- Nogle patruljebiler har ikke udstyr til at måle fart med. Men vi kan bringe køretøjet til standsning med påstand om vanvidskørsel og efterfølgende sammenligne bilens data med den dag, vi havde fat i dig. Det giver os endnu et våben i kampen mod vanvidskørsel, siger han til Avisen Danmark.

Ifølge professor i strafferet ved Københavns Universitet Trine Baumbach kan alle nyere biler ifølge lovgivningen bruges som bevis i sager, hvor politiet vurderer, at der er kørt for stærkt.

Men det er ikke uden omkostninger, når ens bil får status af bevis. Det mener den 39-årige bilejer, der den sommerdag sidste år havde lånt sin næsten nye Tesla model 3 til en værdi af cirka 400.000 kroner ud til en bekendt, som havde planer om at købe den.

- Det er ikke sjovt at have en bil stående derinde, som bliver mindre og mindre værd. Der kommer nye modeller, og min under et år gamle Tesla havde kørt under 16.000 kilometer. Nu har både bilisten og jeg været nødsaget til at købe en anden bil. Vi hænger lidt i ingenmandsland, og vi kan ikke komme videre indbyrdes, så længe der ikke er en afklaring, siger 39-årige Lars, som kun vil stå frem med fornavn, men hvis fulde identitet er Avisen Danmark bekendt.