Ingen fik seks rigtige: Nu er lottopulje på rekordhøje 4,2 milliarder

Der var ingen, der fredag vandt de 548 millioner amerikanske dollars (3,5 milliarder danske kroner, red.), som var i puljen til fredagens udtrækning i det kæmpestore amerikanske lottospil Mega Millions.

Dermed er puljen nu officielt vokset til svimlende 654 millioner dollars, svarende til 4,2 milliarder danske kroner, der kan vindes ved udtrækningen på tirsdag. Det skriver ABC News.

Puljen i Mega Millions er vokset siden juli, hvor en gruppe arbejdere vandt 543 millioner dollars, og er der en heldig lottospiller, der har seks rigtige på tirsdag, bliver det den fjerdestørste lottogevinst i USA nogensinde.

Det koster kun to dollars - cirka 13 kroner – per række at spille med i Mega Millions, men til gengæld er chancen for at ramme milliongevinsten forsvindende lille – én ud af 302,5 millioner.

Mega Millions kan spilles i 44 forskellige amerikanske stater.