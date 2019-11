INGEN flæsk til folket: Norsk universitet går kødfri til julefrokost

Universitet i Bergen er kommet i en seriøs shitstorm, efter at de har bekendtgjort, at der vil være et kødfrit julebord til årets julefrokost, for at skåne klimaet

Både ansatte og eksterne ved universitet i Bergen har reageret kraftigt på, at der ved dette års julefrokost ikke vil blive serveret det traditionelle pinnekjøtt af lam eller den almindelige flæskesteg af gris.

- Det er et af mange vigtige tiltag for at reducere vores udslip. Det er en del af et større billede, men opmærksomheden som denne type tiltag kan få, er vigtig for det personlige forbrug, siger assisterende direktør ved Universitetet i Bergen Tore Tungodden til NRK.

Julefrokosten på universitetet har 500 pladser, der normalt plejer at blive fyldt helt op. Nu er det så spørgsmålet, om hvor mange der vil komme, når der ikke længere er kød på menuen.

Indtil videre har udmeldingen fået godt med opmærksomhed og flere har kommenteret, at de ikke mener, det er en god idé at fjerne den traditionelle mad.

- Jeg synes, et kødfrit julebord er fjollet, fortæller førstebibliotikar Pål Hermod Bakka til NRK, der har tænkt sig at holde sin julefrokost et sted, hvor han kan få sit kød.

Kritikken af idéen har fået adelingsdirektør Synnøve Myhre, der har siddet i komiteen for at arrangere julefrokosten, til at komme med en meddelelse i forsvar til Dagsnytt18 for den alternative menu.

- Det her bliver blæst ud af alle proportioner, når vi skal debattere vores julefrokost i Dagsnytt 18, siger hun til NRK.

Hun forklarer, at der er kommet mange reaktioner på valget, men at de fleste kommer fra eksterne, og at de folk tilknyttet til universitetet har taget fint imod idéen.