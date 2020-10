Ingen hash efter kl. 22: Staden indfører corona-restriktioner

Fra og med i morgen vil Christiania - nøjagtigt som det omkringliggende samfund - indføre restriktioner på grund af corona.

Det meddeler Stadens pressegruppe i en pressemeddelelse:

'Christianias Fællesmøde har besluttet, at alle aktiviteter på Christiania lukker fra kl. 22 om aftenen til kl. 5 om morgenen. Beslutningen gælder fra fredag 30. oktober 2020.

Beslutningen gælder også for Pusher Street og handlen med cannabis.

Eneste undtagelse er Musikloppen, der fortsat vil være åben efter kl. 22 til enkelte koncerter og uden udskænkning af alkohol efter kl. 22.

Beslutningen er taget for at modvirke spredning af Covid-19 og for at sikre til overholdelse af det skærpede forsamlingsforbud.

Området omkring Downtown Christiania vil blive aflukket med hegn hver aften kl. 22 og åbnet igen om morgenen

Vi opfodrer alle til at respektere denne beslutning, der er taget for at vi kan passe på hinanden.

Vi glæder os fortsat til at se alle herude i løbet af dagstimerne og opfordrer i den forbindelse til at man følger de officielle retningslinjer.

Vi håber, at folk stadig vil handle i vores forretninger, spise på vores caféer og restauranter og gøre brug af vores mange kulturtilbud indtil kl. 22.

I er en del af os selv ❤ '

Sådan lyder pressemeddelelsen.