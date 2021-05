Ingen kender resultatet af vaccine-mix

I omegnen af 150.000 danskere, der har fået første dosis af AstraZeneca-vaccinen, har i løbet af de seneste dage fået brev i e-Boks med tilbud om anden dosis af en anden vaccine. De mange danskere har fået tilbudt enten Pfizer eller Moderna som andet stik, da AstraZeneca-vaccinen nu er taget ud af det danske covid-19-vaccinationsprogram.

En af dem er 31-årige Maria Fischer, der inden for de næste 14 dage skal beslutte, om hun vil tage imod tilbuddet. Hun har haft uforklarlige symptomer, siden hun fik det første stik med AstraZeneca midt i februar.

- Jeg mangler noget mere lægevidenskab om vaccinerne, så har jeg valgt at sige nej til flere vacciner, før der kommet noget mere viden, siger 31-årige Maria Fischer, der fik første dosis af AstraZeneca-vaccinen 14. februar. Privatfoto

- Jeg har virkeligt haft en del overvejelser omkring det. Jeg vil være bange for at få det værre af en ny vaccine, og så med andet stik, hvor du blander AstraZeneca med Moderna. Der blev sagt i starten, at man ikke kunne gøre det, men lige pludselig så er det muligt, siger hun.

Uklare udmeldinger

Ifølge myndighederne er det sikkert at tage imod en anden vaccine-type som andet stik, men læser man på Statens Serum Instituts hjemmeside, lyder budskabet noget anderledes.

Her stod indtil for nylig: 'Startes vaccinationsserien med COVID-19 Vaccine AstraZeneca, bør den afsluttes med samme type vaccine, da der mangler erfaring ift. udskifteligheden af vacciner mod covid-19.'

Det samme står i øvrigt under Moderna og Pfizer.

Tidligere har også Verdenssundhedsorganisationen (WHO) meldt ud, at de ikke anbefaler at skifte vaccine mellem to doser, da der ikke findes nok data for, hvilken effekt det har.

Fra 'anbefales ikke' til 'anbefales'

Afsnittet om genvaccinering med AstraZeneca hos Statens Serum Institut er dog nu ændret, så man som førstegangsvaccineret alligevel anbefales at tage imod en anden vaccine som anden dosis.

'Sundhedsstyrelsen vurderer efter at have gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre lande, at tilbyde alle, der har modtaget første stik med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca, at få andet stik med en såkaldt mRNA-vaccine.', er teksten nu ændret til.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar fra flere myndigheder om, hvad det er for dokumentation, der nu ligger til grund for den anbefaling, og som man ikke havde for få uger siden. Det skulle vise sig at blive svært.

Hos Statens Serum Institut henviser man til Sundhedsministeriet med forklaring om, at det er en politisk beslutning at tilbyde anden vaccine fra et andet mærke.

Hos Sundhedsministeriet henviser man - efter telefonopkald og flere mails med konkrete spørgsmål - til Sundhedsstyrelsen.

Og hos Sundhedsstyrelsen sender en pressemedarbejder et notat som svar på de konkrete spørgsmål, som Ekstra Bladet gerne vil stille en ekspert. Ønsket om at tale med en ekspert besvares ikke.

Erfaringer og forventninger

I notatet fremgår det, at flere andre lande også tilbyder en anden vaccine som løsning på, at AstraZeneca nu er taget ud af det officielle program og kun kan fås, hvis man frivilligt og eksplicit ønsker andet stik med den. Det fremgår også, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vurderer det som en god løsning ud fra kendskab til andre vacciner.

'Ud fra erfaring med andre vacciner og viden om immunologi er det således også forventningen, at det immunrespons, man fik ved vaccination med Vaxzevria® vil blive boostet ved revaccination med en af de andre vacciner', lyder det i notatet, hvor der også står:

'EMA konkluderede, at der var sparsom evidens for de øvrige muligheder for færdigvaccination og anbefaler derfor at færdiggøre et vaccinationsregime med Vaxzevria®. Anbefalingerne er baseret på den nuværende viden og EMA vil revurdere dem på et senere tidspunkt.'

Ingen reel viden

Det fremgår dog ikke ud fra det offentliggjorte notat, at der findes reel viden om, hvordan de forskellige vacciner arbejder sammen, hvordan man er beskyttet mod Covid-19, og om der kan forekomme bivirkninger ved at give to forskellige vacciner.

Det var disse spørgsmål, Ekstra Bladet ønskede at stille de relevante myndigheder på vegne af de 150.000 danskere, der i disse dage skal tage stilling til, om de ønsker en anden vaccine som andet stik.

Ekstra Bladet har tidligere talt med to eksperter i klinisk mikrobiologi om sikkerheden ved at skifte mellem to vacciner. De har hver deres forklaring. Læs mere her og her.