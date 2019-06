Ingen medicin: Receptsystem brød ned i hele landet

Det Fælles Medicinkort (FMK), der blandt andet er et elektronisk receptsystem, har igennem tirsdagen haft et nedbrud.

Nedbruddet har betydet, at borgere ikke har kunnet logge på tirsdag morgen og formiddag.

- Det betyder, at lægerne ikke har kunnet lægge recepter ind i systemet, og vi har heller ikke kunnet trække data ud om recepter, der ligger derinde, siger apoteker Nis Jepsen til Herning Folkeblad.

- Det er helt forfærdeligt, for folk forstår ikke, at de ikke kan få deres medicin, og det kan jeg godt forstå, siger Nis Jepsen om nedbruddet.

Kort før klokken 13 fortæller apotekeren, at systemet så småt er oppe og køre igen.

Ingen grund til bekymring

Sundhedsdatastyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at de klokken 12.30 genstartet systemet, så alle anvendersystemer på hospitaler, i almen praksis, i kommuner og på apoteker igen regelmæssigt har adgang til Det Fælles Medicinkort.

Styrelsen skriver, at de forventer, at de kommer til at have behov for at genstarte systemet flere gange i løbet af dage, så det kan være utilgængeligt i fem til ti minutter af gangen.

Til Ekstra Bladet fortæller en pressemedarbejder i Sundhedsdatastyrelsen, at borgere ikke har grund til at være bange for, at uvedkommende kan se deres data.

Ordnes i nat

- Vi forventer at lukke for adgangen til FMK efter apotekernes lukketid i aften for at udføre det nødvendige arbejde for at sikre fuld og stabil drift, og forventer at driften vil være normaliseret fra onsdag morgen, forklarer afdelingschef Anders Brahm fra Sundhedsdatastyrelsen.

- Vi beklager de gener som fejlen giver for både sundhedsprofessionelle og borgere. Der udsendes løbende orientering om situationen til de berørte organisationer, så de berørte brugere af FMK holdes orienteret.

Borgere kan i øjeblikket kun se deres medicinoplysninger og forny recepter på sundhed.dk. Appen 'Medicinkortet' er i øjeblikket lukket.

Har man brug for at forny en recept, kan man også ringe til sin læge.