Ingen nedlukning: Her har de incidens på 2057

Som et led i smitteopsporingen af covid-19 i Danmark, er der indført automatisk nedlukning af sogne og kommuner, når de opfylder et bestemt kriterium.

På kommuneniveau gælder det, at det såkaldt testjusterede incidenstal skal være over 250 smittede per 100.000 indbyggere for at kommunen bliver lukket ned, hvilket blandt andet omfatter lukning af skoler og barer og restauranter.

Den grænse har Hørsholm Kommune overskredet, mens blandt andet Holstebro er tæt på den ubehagelige grænse.

Der er dog ét sted i Danmark, som er fløjet langt over den magiske grænse. Christiansø - der ikke tilhører nogen kommune - optræder nemlig også på listen, og her har de tirsdag ifølge den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut et testjusteret incidenstal på hele 2047. Altså næsten ti gange så meget som grænsen.

'Ingen smittede'

Alligevel betyder tallet ikke nedlukning for øens 84 beboere, oplyser administrator Søren Thiim Andersen.

Han fortæller, at der rigtignok er én person, der har folkeregisteradresse på øen, der er registreret smittet. Men vedkommende går på efterskole i en anden kommune, hvor vedkommende altså bor til dagligt, mens den officielle adresse stadig er hos forældrene på Christiansø.

- Så der er ikke nogen smittede på Christiansø, forsikrer Søren Thiim Andersen.

Han fortæller, at man på øen naturligvis har en beredskabsplan klar i det tilfælde, at der rent faktisk skulle være smittede på øen, og man dermed ville ramme et højt incidenstal.

Mens der altså ikke er lukket ned på Christiansø, ligger en stribe andre kommuner i farezonen.