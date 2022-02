Ingen S-tog gennem Hovedbanegården

En fejl på et signalsystem betyder, at ingen S-tog i øjeblikket kan køre gennem Københavns Hovedbanegård

Der er dårlige nyheder til togpendlerne.

S-togene kan nemlig ikke køre til eller fra Københavns Hovedbanegård mandag morgen, oplyser DSB på sin hjemmeside.

Problemerne skyldes en signalfejl ved netop Hovedbanegården.

'Alle berørte linjer kører uregelmæssigt og med forsinkelse,' skriver DSB på hjemmesiden.

Det er uvist, hvornår problemerne ventes at være løst, men DSB skriver, at de regner med at komme med en opdatering omkring kl. 8.

Opdateres.