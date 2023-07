Ingen sorgorlov til Betina: - Det er smadderuretfærdigt

Betina Nielsen mistede sin 29-årige søn til kræft. Havde han været under 18 år, kunne hun få 26 uger til at bearbejde sin sorg, men hun måtte nøjes med 14 dage

Betina Nielsen mistede sin 29-årige søn til kræft. Havde han været under 18 år, kunne hun få 26 uger til at bearbejde sin sorg, men hun måtte nøjes med 14 dage

23. marts mistede 54-årige Betina Nielsen og Lars Nybo Nielsen deres søn, Theis, til kræft.

I syv år kæmpede han en indædt kamp mod sygdommen, og i alle årene håbede Betina Nielsen og Lars Nybo Nielsen inderligt, at han ville blive rask, og frygtede samtidig, at Theis skulle ende med at dø af det.

Han døde som 29-årig, og den alder er nu blevet meget afgørende for Betina Nielsen.

I 2020 stemte et enigt folketing for at give forældre, der mister et barn under 18 år, ret til seks måneders orlov.

Men hvis barnet er over 18 år, når det dør, er der nul dages orlov til at bearbejde sorgen.

Betina Nielsen håber, at reglerne vil blive lavet om, så flere forældre i fremtiden kan få sorgorlov til at bearbejde sorgen. Foto: Per Rasmussen

Smadderuretfærdigt

I Betina Nielsens tilfælde har hun haft 14 dages orlov, efter at Theis døde, fordi hun tidligere har haft plejeorlov til at passe ham, mens han har været syg.

Men hun forstår stadig ikke, hvorfor hun kun har 14 dage, når forældre, der mister et barn under 18 år, har 182 dage.

- Jeg synes, det er smadderuretfærdigt, for et tab af et barn er et tab af et barn, siger Betina Nielsen til Ekstra Bladet.

- Du kan jo ikke gøre det op i penge eller orlov. Min kærlighed til min søn er jo lige så stor som 29-årig, som da han var under 18 år.

Theis døde 29 år gammel af modermærkekræft. Foto: Per Rasmussen

Har sygemeldt sig

I stedet har 54-årige Betina Nielsen, der arbejder som socialpædagog, set sig nødsaget til at sygemelde sig fra arbejdet for at bearbejde sorgen og komme på benene igen.

Men det har i stedet stresset hende endnu mere, fordi der følger en række forpligtelser med, når man er sygemeldt, ligesom hun kan risikere at miste sit arbejde, hvis hun ikke er klar igen, når perioden udløber til september.

- Det er selvfølgelig en stressfaktor også, hvis jeg nu ikke er klar igen til den tid. Og udover det skal jeg frygte, at jeg mister mit job. Efter september måned får min arbejdsplads ikke fuld refusion, og så er spørgsmålet jo, hvor længe de vil blive ved med at acceptere det.

- Jeg ville ønske, jeg bare kunne tage på arbejde og have det godt, men sådan hænger verden ikke sammen, når man har mistet sin søn.

Ville betyde alt

- Hvor meget ville det betyde for dig, hvis du havde fået 26 ugers sorgorlov?

- Det ville betyde alt. Jeg ved godt, at 26 uger heller ikke er resten af mit liv, og jeg ved godt, jeg skal lære at leve med det. Men den her sygemeldingsperiode stresser mig.

- Havde jeg haft et halvt års tid, hvor jeg kunne gå i fred og ikke tænke på andet end at få mig selv op igen ... jeg siger ikke, at man kan gøre det på et halvt år, men jeg skal kunne lære at leve med det, og jeg var nok nået længere på et halvt år end 14 dage.

- Og hvis 26 uger ikke var nok, kunne jeg tage en sygemelding derfra.

Betina Nielsen arbejder til daglig som socialpædagog, men sygemeldte sig fra arbejdet, efter sønnen døde, hvilket hendes leder og kolleger har haft stor forståelse for, forklarer hun. Foto: Per Rasmussen

Tager sagen i egen hånd

Sorgorloven, som et enigt folketing stemte igennem i 2020, var først stillet som et borgerforslag fra en person i Hedensted og endte med at få 67.088 underskrifter.

Det har inspireret Betina Nielsen til at fremstille et borgerforslag, der skal sikre mere orlov til forældre, som mister børn over 18 år.

Det udløber 12. december, og inden da håber hun, at forslaget har fået de 50.000 underskrifter, der skal til, for at der skal stemmes om det i Folketinget.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, hvorfor der ikke er en sygeorlov til forældre, som mister et barn, der er ældre end 18 år, men hun er på sommerferie og kan derfor ikke svare på spørgsmål, lød det fra ministeriets presseafdeling.