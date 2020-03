Ingen tegn på at coronakrisen vil skabe fødevarekrise

Verden står midt i en sundhedskrise med coronapandemien, men der er ingen tegn på, at coronakrisen vil udløse en fødevarekrise.

Så vi behøver ikke bekymre os om mangel på mad eller vilde prisstigninger på basale fødevarer.

Sådan lyder det fra seniorrådgiver Henning Otte Hansen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Han er ekspert i fødevareøkonomi og sidder med i den EU-ekspertgruppe, som blandt andet skal vurdere, hvordan coronakrisen vil påvirke landbruget.

- Der er mange fødevarer i verden. Vi har nogle rimeligt store fødevarelagre. Så det er ikke sådan, at der kommer mangel på fødevarerne.

- Der er god høst, og der er ikke tegn på misvækst, så der er masser af fødevarer i verden, siger han og tilføjer, at der er et stabilt forbrug af fødevarer:

- Fødevarer er en basal vare. Vi vil ikke spise hverken mere eller mindre, fordi der er coronakrise. Vi har et rimelig stabilt forbrugsmønster.

14. marts blev grænserne til Danmark lukket for udlændinge uden et anerkendelsesværdigt formål i Danmark. Godstransport må dog fortsat krydse grænsen, hvorfor fødevarer altså stadig kan komme ind i landet.

Henning Otte Hansen forklarer, at usikkerhed og panik på kort sigt kan få priser på fødevarer til at stige, men ikke på lang sigt.

- Der er ikke grundlæggende markedsforhold, der kan forklare en vedvarende høj pris på fødevarerne.

- Så allerhøjest nogle kortvarige små prisstigninger. På længere sigt er der ikke grobund for prisstigninger eller fødevarekrise, siger seniorrådgiveren.

Han understreger også, at man særligt i Danmark er godt forsynet med madvarer, da det er et af de lande, der producerer flest fødevarer per indbygger.

Seniorrådgiveren forklarer også, at markedet for fødevarer ikke ser ud, som når der tidligere har været kriser.

- Da vi oplevede krisen i 2007-2008, var der dårlig høst, der var små lagre, og vi brugte for meget korn til at producere energi. Vi har et helt andet billede i dag. Der er masser af fødevarer i verden.