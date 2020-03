Ingen test til etårig med blå læber og 40,5 i feber: - Meningsløst

Kristian Danholm er vred over, at hans etårige datter ikke kan blive testet for corona, selvom hun har været meget syg og haft alle symptomer

Selv om Kristian Danholms etårige datter har haft blå læber, 40,5 i feber og snappet efter vejret, når hun sov, har det ikke været muligt at få hende testet for coronavirus.

Og det får den 48-årige far til at kritisere politikerne.

- Jeg forstår det simpelthen ikke. Normalt arbejder jeg som journalist, og jeg er vant til at håndtere store datamængder, men det her virker som en rodebutik.

- Den første strategi var, at man ikke ville teste for coronavirus, medmindre folk var meget syge. Og nu har man så ændret strategi, så flere skal testes. Men hvad var meningen så med den oprindelige strategi? spørger han og fortsætter:

- Og samtidig har jeg kunnet læse i jeres avis, at et dansk firma nu sender testudstyr til udlandet, fordi de danske myndigheder har afvist det. Det giver ikke mening.

I forrige uge blev hans etårige datter syg.

40,5 i feber

I første omgang var det med let feber, men stille og roligt blev hendes tilstand forværret. Torsdag i sidste uge kontakter Kristian Danholm og hans kæreste deres egen læge, som mener, at der er tale om halsbetændelse. Derfor får hun antibiotika. Men ud på dagen får hun feber, og hendes læber bliver blå. Om aftenen kommer hendes feber op på 40,5 grader.

- Vi ringer 1813, og vi får at vide, at vi skal tage af sted med det samme til Hvidovre Hospital. De finder ud af, at hendes infektionstal er meget lave, så det er ikke halsbetændelse.

- De vil ikke teste hende for corona, men vi kommer hjem med et akutnummer, så vi kan komme uden om køen, hvis det bliver værre.

Om natten overvåger forældrene deres datter, som har svært ved at trække vejret. Forældrene er bekymrede. Lørdag ringer Kristian Danholm derfor igen til Hvidovre Hospital, som siger, at de skal komme ud med hende.

- Jeg spørger, om de vil teste hende for coronavirus, men det vil de ikke garantere, og så har jeg svært ved at forstå, hvad meningen er med at tage hende med derud? Det virker meningsløst, siger Kristian Danholm.

Vil ikke teste

Men søndag tager de så til Hvidovre Hospital:

- På det tidspunkt har de skærpet situationen, og vi må end ikke køre ned i parkeringskælderen. Vi skal parkere på en villavej, og så skal vi gå over til hospitalet, hvor min kæreste og datter bliver lukket gennem et slusesystem direkte ind i corona-området. Jeg må ikke komme med ind. Det er sådan set fint nok. Men de vil stadig ikke teste hende. Og det synes jeg stritter imod alt - de ved jo ikke, hvor mange der er syge, når de ikke tester.

- Hun blev også testet for RS, som er den mest hyppige luftvejs-infektion for børn. Det var heller ikke RS. Altså vidste de, at det var en luftvejs-infektion, men ikke den, børn normalt får - og stadig vil de ikke teste. Det er det, jeg finder mystisk, siger han og peger samtidig på, at han ikke ved, om han selv og hans kæreste er smittede:

- Jeg har to store børn, som jeg skulle have haft hos mig, men jeg har sagt, at de ikke skal komme. Men hvornår må de egentlig komme? Jeg synes virkelig, at der mangler informationer.

I dag mandag har Kristian Danholms datter fået det bedre, så nu håber han på, at han ikke behøver opsøge sygehusvæsenet mere.

- Vi har fået en mail fra sygehuset, fordi vi klagede over det. En overlæge skriver, at han er ked af, at vi har haft den oplevelse, og at han nu kan forstå, at der er ændret strategi. Det er ikke en undskyldning. Men det virker til, at det er en lettelse for sygehuset, at strategien er ændret.

I en mail skriver Klaus Børch, ledende overlæge i Børne- og Ungeafdelingen på Hvidovre Hospital:

'I en så alvorlig situation som denne pandemi er det vigtigt, at vi - ligesom alle andre børneafdelinger - følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Reglen har hidtil været, at vi kun tester børn, der er så syge, at de skal indlægges. Det har ikke noget med testkapacitet på Hvidovre at gøre, men skyldes en bekymring for, at hospitaler i hele landet vil mangle kapacitet til test af de alvorligt syge, hvis alt for mange testes.'

'Vejrtrækning, feber og barnets farver er en del af undersøgelsen af et barn. En meget vigtig del af undersøgelsen er også barnets almentilstand, om barnet drikker normalt, og om barnet ilter blodet normalt. På baggrund af den samlede undersøgelse og forældrenes informationer tager lægen stilling til, om barnet kan passes hjemme.'

'Hvidovre Hospital støtter op om sundhedsmyndighedernes strategi for håndteringen af covid-pandemien. Når sundhedsmyndighederne vælger at teste flere, er vi overbevist om, at det er velovervejet.'