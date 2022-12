Ingen tog: Kabel ødelagt

Torsdag morgen kører der ingen tog mellem Fredericia og Esbjerg.

Sådan lyder det fra DSB først på morgenstunden.

Her lyder det ligeledes, at der er indsat togbusser på strækningen. Togene holder ifølge DSB stille, fordi der er et overgravet kabel på strejkningen.

Banedanmark har folk på stedet, som arbejder på at rette fejlen.

'Den første forsigtige prognose lyder, at vi fra kl. 9.00 igen kan køre med tog på strækningen', skriver DSB på sin hjemmeside.

Stor rejsedag

De største rejsedag hos DSB bliver 23. december, efterfulgt af i dag 22. Men også 26. og 27. bliver travle, da det er her, mange tager hjem igen.

Særligt i tidsrummet mellem klokken 9 og 15 vil mange passagerer rejse.

Annonce:

Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB, forsikrer, at man har taget alle forholdsregler, for at togpassagererne vil opleve en julerejse, der kører på skinner. Der er tog i baghånden klar til indsættelse, siger han.

Billedet er helt anderledes end de to foregående år, hvor corona har præget trafikken omkring jul. Men i år skal man altså forvente, at der bliver tæthed og travlhed i togene.

Salget kommer ifølge Tony Bispeskov til at lande omkring 20-25 procent over 2019. Den strækning, der er solgt flest billetter til, er København-Odense efterfulgt af København-Aarhus.

Den 23. december er også en stor rejsedag på landets veje. Det fortæller Martin Rytoft, der er vagthavende i Vejdirektoratets trafikcenter.

- Her op til juleaften forventer vi, at den 23. december, altså lillejuleaftensdag, at der kommer til at være en del trafik på vejene. Det er primært i tidsrummet 11 til 14 - altså midt på dagen - at vi ser den her udrejsetrafik.

Annonce:

Den kommer hovedsageligt til at gå fra hovedstadsområdet og mod Jylland, det er over Vestmotorvejen og Fynske Motorvej ind til den kommer over til trekantsområdet og breder sig ud over Jyllan