Ingen tog mellem Nyborg og Roskilde i påsken

DSB-kunder, der ønsker at rejse med tog mellem Roskilde og Nyborg i påsken, skal forvente cirka en times længere rejsetid, varsler DSB.

Der kommer nemlig ikke til at køre tog på strækningen. I stedet bliver der indsat togbusser.

Det er planlagt, at der skrues op for sporarbejdet på strækningen i og omkring Ringsted. Det sker i påsken, fordi der er færre rejsende, når pendlerne holder påskeferie.

Arbejdet kommer til at foregå fra onsdag aften 17. april til og med 2. påskedag, mandag 22. april.

- Påsken er kendetegnet ved, at Banedanmark benytter det, at der ikke er særlig mange tager toget hen over påskedagene, til at udføre flere forskellige sporarbejder.

- I det tidsrum kører der lidt forskellige togbusser.

Ifølge DSB giver det hurtigere tog efter påsken til de rejsende, der rejser i det sydsjællandske.

Det skyldes, at når sporarbejdet nær Ringsted er overstået, behøver togene mellem Næstved og København ikke at køre en omvej via Køge.

