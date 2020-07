På grund af signalfejl på Storebæltsbroen kører der torsdag formiddag ingen tog over Storebæltsbroen.

Det oplyser Banedanmark på Twitter.

'Signalfejl ml. Nyborg og Sprogø betyder, at der i øjeblikket ikke kører tog over Storebælt. Vores teknikere arbejder på at rette fejlen. Tjek Rejseplanen for mere information,' skriver de.

Togbusser

Ifølge P4 Trafik er lyntog aflyst mellem Odense og Korsør og erstattet af togbusser frem til klokken 12.

Derudover er Intercity-tog også erstattet af togbusser over Storebælt.

Det skriver de på Twitter.

Lyntog er nu aflyst mellem Odense og Korsør og erstattet af togbusser frem til kl. 12.



Mulighed for rejsegaranti

Informationschef hos DSB, Tony Bispeskov, oplyste torsdag morgen til Ekstra Bladet, at der var forsinkelser på togene.

- Banedanmark har lige nu en fejl på signalerne på Storebælt. Det betyder, at de tre tog, der kører i timen, oplever forsinkelser på 15-20 minutter, fortalte Tony Bispeskov.

Informationschefen tilføjede, at man selvfølgelig kan gøre brug af DSB's rejsegaranti, hvis man bliver over 30 minutter forsinket.

- Så kan man få en helt ny billet eller få en del af rejsens pris refunderet, sagde han.

På grund af sporarbejde kan det godt ske, at forsinkelserne bliver længere end de 15-20 minutter i forhold til den samlede rejsetid.