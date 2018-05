Ingen tvivl i byggemarkedet: De skal have styr på det

Ekstra Bladet tog ud til tre byggemarkeder for at høre kundernes holdning til at købe træ. Det skal være lovligt og produceret under ordentlige forhold, lyder meldingen.

Træet nede i det lokale byggemarked kan være fyldt med blod og millionbøder for ulovlig skovhugst og slaveforhold.

Ekstra Bladet kan sammen med Danwatch i dag afsløre, at danske træimportører ikke har styr på deres brasilianske leverandører, når de henter træ hjem til de danske haver.

Sommeren har allerede ramt det danske land, og mange har formentligt allerede nydt det gode vejr i haven eller på terrassen. Og mange har allerede haft de første ture til Silvan eller Stark for at handle ind til det grønne refugie i haven.

Der er måske ligefrem en del danske husejere, der går og overvejer, om de netop nu skal have en ny træterrasse eller give den gamle nyt liv med nye flotte brædder.

Men man skal tænke sig om, inden man suser ned i det lokale byggemarked eller trælast og fylder bilen med tropisk træ.

Går efter FSC-mærket

Karin Normark er på jagt efter stolper til et hegn, som hun skal bygge i sin have. Foto: Mogens Flindt

Karin Normark, 58 år og fra København, Silvan i Valby

– Jeg går ud fra, at jeg kan stole på, at de har orden på deres træ og leverandører, når jeg som forbruger handler i en stor trælast som Silvan.

- Hvad siger du til, at Silvans leverandører netop ikke har styr på træet fra Brasilien?

– Det skal de have styr på. Det skal være lovligt.

– Hvad er det vigtigste kriterium for dig, når du køber træ?

– Det skal være billigt, men er det FSC-mærket, går jeg ud fra, at det er i orden. Jeg skal have fyrretræ til en indhegning i min have.

Skader miljøet

Berner Sommer, 58 år og fra Kulhuse, Davidsens Tømmerhandel i Skibby

– Jeg er i gang med at bygge en træterrasse i mit sommerhus. Her går jeg meget op i, at det er certificeret ordentligt. Jeg vælger nordisk træ, fordi det ikke skal fragtes så langt som for eksempel tropisk træ. Og det er væsentligt billigere. Jeg ville gerne have brugt hårdt træ, men jeg valgte ud fra prisen.

– Hvad siger du til, at Davidsens Tømmerhandel bruger leverandører, som ikke har styr på træet fra Brasilien?

– Det overrasker mig. Og jeg vil sige, at det er noget, som de skal have styr på, for at man kan have tillid til at købe den slags træ.

– Jeg er gammel speditør og kender meget til branchen. Det kan være svært at få styr på hele handelskæden, men det er ikke nogen undskyldning. Det går ud over vores miljø, hvis træerne bliver fældet ulovligt og importeret til Danmark.

Går meget op i lovlighed

Erik Gemmer går meget op i træet, som han køber i det lokale byggemarked lever op til lovgivningen. Han er formand for den lokale ejendomsforening, hvor han altid sørger for, at der er styr på træet lige så vel som håndværkerne. Foto: Mogens Flindt

Erik Gemmer, 73 år og fra Hvidovre, Silvan i Valby

– Jeg er på jagt efter træ til en sandkasse. Nogle planker, der skal adskille og støtte kassen.

– Vi forbrugere skal kunne stole på, at træet har den oprindelse og lovlighed, som byggemarkedet skriver. Det går jeg meget op i.

Problemer igen og igen... Miljøstyrelsens tilsyn: Miljøstyrelsen er den ansvarlige myndighed og fører tilsyn med, om danske forhandlere af træ overholder EU’s tømmerforordning EUTR. Danske virksomheder er juridisk forpligtet af EU’s tømmerforordning EUTR til at lave en vurdering og en minimering af risici i forbindelse med at købe træ. Risikoen skal komme ned på “ubetydelig risiko” og virksomhederne skal kunne dokumentere over for Miljøstyrelsen, at træet ikke er ulovligt. I 2016-2017 blev der gennemført 50 førstegangstilsyn på importvirksomheder og 30 opfølgende tilsyn. Der er udstedt 20 påbud og tre virksomheder er politianmeldt. Vis mere Luk