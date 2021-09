Ingen våben - men masser af orange dragter

Det kunne ligne noget fra en katastrofefilm lavet i Hollywood, men sådan er det langtfra.

I stedet befinder vi os til fødselsdag i Nordkorea, hvor Kim Jong-un og co. fejrede den nordkoreanske republiks fødselsdag nummer 73. Et årligt arrangement, der normalt er lig med en pompøs fremvisning af nyt militært isenkram.

Men sådan var det ikke 9. september 2021. Her var det en gruppe soldater, der stjal showet.

På billedet kan man se, hvordan en stor gruppe soldater i geled var iført hazmat-dragt. Også selv om coronavirus officielt aldrig har været i Nordkorea. Det iøjnefaldende billede er nu gået verden rundt og flere internationale medier har beskrevet det.

Det var en festlig omgang torsdag aften i Nordkorea. Foto: Ritzau Scanpix/KCNA

Gør klar til møder

Netop de britiske medier har også talt med en ekspert, der hæfter sig ved, at Nordkoreas våbenarsenal ikke var i fokus i denne omgang.

- Paraden ser ud til at være designet som en festival, hvis formål er at promovere sammenholdet og solidaritet i regimet. Der var ingen atomvåben og Kim sendte ingen klare budskaber.

- Det kan betyde, at regimet ønsker at holde lav profil, for at skabe et godt rum til et godt forhandlingsklima til kommende møder med USA og Sydkorea, siger Yang Moo-jin, der er professor på University of North Korean Studies i Seoul.

Tidligere har Ekstra Bladet blandt andet beskrevet, hvordan Nordkorea på en parade i forbindelse med Koreas Arbejderpartis 75-års jubilæum i 2020 viste det militære isenkram frem. Blandt andet et nyt supermissil.

Ifølge Global Fire Powers opgørelse over militær styrke blandt alle verdens lande er Nordkorea placeret som nummer 25. Det ser på papiret ikke skræmmende ud, men virkeligheden er en anden, hvis man dykker lidt ned i tallene. Dog er der en stor svaghed. Økonomien.

Så stærkt er Nordkoreas militær Hvert år laver Global Fire Power en opgørelse, der beskriver militærets styrke i alverdens lande. Her er Nordkorea placeret som nummer 25. Der bliver brugt otte forskellige parametre til at afgøre, hvem der er stærkest. De otte parametre er: Antallet af soldater, styrke i luften, styrke på land, styrke i flåden, olie-resurser, logistik og økonomi Antallet af soldater:

Ifølge Global Fire Power har Kim Jong-uns militær 1,28 mennesker til rådighed i sin hær, og det er faktisk det fjerde højeste i verden. Det skal ses i lyset af, at Nordkorea med sine 25 millioner indbyggere kun har 10 millioner mennesker, der er fit for fight til at gå i kamp. Dermed er over 10 procent af alle kampklare mænd i militæret. Til sammenligning har USA 1,4 millioner mennesker, mens Danmark har 16.000. Her er kun inkluderet aktive soldater. Styrke i luften:

Nordkorea kan lige akkurat ikke snige sig ind i top 10, når det gælder antallet af fly i deres flyvevåben. Kun 10 lande i verden har over 1000 fly i deres flyvevåben, mens Nordkorea ligger nummer 11 med 949. Lige bag Egypten og foran Saudi Arabien. Der er langt op til USA, der har svimlende 13.398, og det er mere end dobbelt så meget som russerne. Styrke på land:

Nordkoreanerne er stærke på land. Ekstremt stærke. Antallet af kampvogne ligger på 6045, og det er kun overgået af Rusland og USA. Nordkorea ligger også nummer tre, når det gælder raketartilleriet. Styrke i flåden:

Når man tænker verdens største flåde, så er første bud måske Kina, Rusland eller USA, men svaret er Nordkorea. Kim Jong-uns militær har hele 984 skibe til rådighed i deres flåde. Det er mere end dobbelt så mange som USA med 'kun' 490. Nordkorea har dog alligevel nogle huller, da de slet ikke ejer destroyers eller skibe, der kan have fly med sig. Til gengæld har de mange ubåde, og det stemmer godt overens med, at de ofte må operere i det skjulte. Økonomi:

Selv om Nordkorea på papiret ser stærke ud med masser isenkram, så er der alligevel et stort spørgsmålsten. Selv om 1.600.000.000 dollars på militær lyder af meget, så rækker det faktisk kun til en plads som nummer 73 ud af 138 lande. En plads dårlige en Tajikistan. Til sammenligning brugere amerikanerne 750.000.000.000 dollars, mens vi i Danmark bruger 4.760.000.000 ifølge Global Fire Power. Det er dog umuligt at blive klog på nordkoreansk økonomi, da den fungerer markant anderledes end i det meste af resten af verden.

Ikke alle var iført hazmat-dragt i forbindelse med paraden. Foto: Ritzau Scanpix/KCNA