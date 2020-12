'Ingen værdi': Auktion over kæmpe ravklump sættes på pause

En stor, ravfarvet klump på mere end 275 kilo har været på auktion hos auktionshuset Lauritz, der har vurderet klumpen til 300.000 kroner. Men efter hård kritik af ægtheden og datering har Lauritz i dag valgt at stoppe auktionen, indtil klumpen er blevet undersøgt nærmere.

Auktionshuset skriver i en pressemeddelelse, at den højt vurderede klump er blevet undersøgt af Naturhistorisk Museum i Aarhus, der bekræfter ægtheden.

Men det er ifølge samlingsanvarlig ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Hans Viborg Kristensen forkert.

- Det må bunde i en misforståelse. Jeg kan bare sige, at fra Naturhistorisk Museum har vi ikke lavet nogle undersøgelser af den. Længere er den ikke, siger Hans Viborg Kristensen til Radio4 og tilføjer, at hverken han eller hans kollegaer er geologer, som Lauritz ellers også skriver i pressemeddelelsen.

Fjerner pressemeddelelse

Lauritz har nu fjernet den oprindelige pressemeddelelse fra deres hjemmeside. Her skrev Lauritz, at der er tale om en cirka 20.000 år gammel kopalklump:

'Den kolossale kopalklump stammer antageligt fra slutningen af sidste istid og er dermed cirka 20.000 år gammel. Auktionshuset har blandt andet fået det unge rav undersøgt af geologer fra Naturhistorisk museum, Aarhus, der bekræfter ægtheden og gætter på alderen.'

For at harpiks kan blive til ægte rav, kræver det, at harpiksen ligger mange millioner år på bunden af havet. Overgangsformerne mellem harpiks og ægte rav kaldes kopal.

Men harpiks findes også i mange andre former, f.eks. kolofonium, som er et menneskeskabt produkt, hvor harpiksen er blevet industrielt bearbejdet. Kolofonium vil på grund af sin kemiske sammensætning aldrig blive til rav, selvom det består af harpiks. Kolofonium udvindes af harpiks fra fyrtræer og bliver blandt andet brugt i lak, maling og cement. Kolofonium er gennem flere hundrede år blevet transporteret gennem de danske farvande og skyller fra tid til anden op på de danske strande eller går i fiskernes net.

Gigantisk klump fundet i Danmark: Sandsynligvis verdens største

Ingen værdi

Samlingsansvarlig ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Hans Viborg Kristensen, fortæller til Radio4, at den klump, som Lauritz har vurderet til 300.000 kroner, fordi det skulle være kopal, altså ungt rav, sandsynligvis ikke er kopal men det menneskeskabte kolofonium:

- Diamanter består af kul, og det gør en grillbriket fra din grill også. Det er det samme råmateriale, men det er to forskellige slutresultater. Og det er det her også, siger Hans Viborg Kristensen til Radio4.

Ravekspert og formand for Den Danske Ravklub Anders Leth Damgaard mener ikke, klumpen har anden værdi end det, man personligt måtte tillægge den som et stykke brugskunst:

- Klumpen har ingen reel videnskabelig værdi, da den bare er menneskeskabt. Den kan ikke polers op og blive blank. Den kan ikke laves til smykker og kan sådan set ikke bruges til noget. Det skulle da lige være som et stykke brugskunst f.eks. i forhaven. Men så ville jeg nok ikke give mere end 500 kroner for den. For den er allerede så småt i stykker nu, og opbevarer man den udenfor, kan den højest holde et par år, siger Anders Leth Damgaard til Radio4.

Beklageligt

Radio4 ville gerne have spurgt Lauritz, hvorfor auktionshuset vurderer klumpen til 300.000 kroner, men Lauritz vil ikke stille op til interview. I stedet skriver Mette Jessen, der er konceptchef hos Lauritz, følgende i en skriftlig kommentar til Radio4:

'Det er beklageligt, hvis Naturhistorisk Museum Aarhus ikke mener, at de ikke har udtalt sig som eksperter under deres besøg hos os, hvor de inspicerede kopal stykket med henblik på køb og var i dialog med vores filialchef. Det undrer os endvidere, hvis vores filialchef skulle have misforstået deres ekspertudtalelser, herunder en mulig datering til den seneste istid.'

Lauritz har tirsdag standset auktionen og sendt et stykke af kopal-klumpen til kulstof 14 test for at få en mere præcis datering. Alt afhængigt af resultatet af undersøgelsen vil auktionen redigere varebeskrivelsen og ændre vurderingen.