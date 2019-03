Ingen vil fjerne forlist kutter på Fanø

- Man kan få tusindvis af skolebørn til at samle cigaretskod og affald op. Men at få vraget af en farlig og forurenende fiskekutter fjernet fra kysten er åbenbart umuligt.

Strandfoged Peter Michélsen er dybt fortørnet over, at fiskekutteren RI 524 James Roberts nu i to en halv måned har ligget som et udbrændt vrag på Fanøs vestkyst.

Indtil videre har hverken den konkursramte ejer af fiskekutteren Jens Christian Friedrichsen, skibets forsikringsselskab, myndighederne eller Miljøministeriet evnet at få kutteren trukket på land, hugget op og kørt bort.

Fopto: Ren Strand Fanø

- Kutteren falder mere og mere fra hinanden og er blevet endnu farligere. Du kan gå stort set tørskoet ud til den ved lavvande, når vinden ikke er i vest. Der ligger forvredne og meget skarpe metalstykker spredt i sandet. Også tovværk og wirer er til fare for folk, som bevæger sig ud til vraget. Hvis vraget ikke er fjernet inden de badende turister kommer til sommeren, så frygter jeg for alvorlige ulykker, siger strandfogeden til Ekstra Bladet.

Sender påbud til konkursbo

Skibets tanke er blevet tømt for brændstof.

- Men der er stadig olie i motoren og hydralik-olie i systemerne. Det kan stadig forurene, lyder det fra Peter Michélsen.

Man kan næsten tørskoet spadsere ud til kutteren ved lavvande. Men det er farligt, advarer den lokale strandfoged. Foto: Ren Strand Fanø

I byrådet på Fanø har politikerne også længe været irriterede over vragets tilstedeværelse. Nu har byrådet sendt et påbud om at fjerne vraget til kuratoren i fiskeskipperens konkursbo.

- Det kan ikke være rigtigt, at skatteborgerne skal betale for at få fjernet vraget. Hvis man smider affald i naturen, og vi finder ud af, hvem der har smidt det, så sender vi også en regning for fjernelsen af affaldet til synderen, siger borgmester Sofie Valbjørn fra Alternativet til Ekstra Bladet.

Borgmesteren kræver kuttervraget fjernet nu.

- Det skal ikke ligge og flyde i naturen, og desuden er det farligt.

Ingen penge

- Kurator Kristian Dalsgaard siger til JyskeVestkysten, at der ikke er penge i boet. Så han vil ikke være med til at betale for fjernelsen. Hvad så?

- Jamen, så må kutterens forsikringsselskab betale for at få skibet fjernet. Det er vel det, man har et forsikringsselskab til. De har betalt for tømningen af tankene på skibet. Har de sagt A, må de også sige B, lyder det kontante svar fra borgmesteren.

Forsikringsselskabet Skibsforsikringen Frederikshavn har hverken over for JyskeVestkysten eller Ekstra Bladet ønsket at udtale sig.

- Vi udtaler os ikke i en verserende sag, lyder det vedvarende fra direktør Christian Juul Thaarup.

Strandfoged Peter Michélsen er dybt fortørnet over, at fiskekutteren RI 524 James Roberts stadig ikke er fjernet. Foto: Anita Graversen

Den famøse kutter forliste under en kraftig januar-storm, hvor besætningen måtte reddes i land. Herefter drev kutteren rundt på må og få, indtil et forsøg på at bjærge skibet blev iværksat et par dage senere.

Under denne bjærgning gik der ild i kutteren, og bjærgningen måtte opgives.