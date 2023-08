Ingen vil have dem: Tvinger de ældre til robotstøvsuger-køb

Borgere i Læsø Kommune tvinges nu til at købe en robotstøvsuger, hvis de fortsat vil have hjemmehjælp

Vil du have hjemmehjælp, så køb en robotstøvsuger.

Budskabet med Læsø Kommune som afsender er ikke til at tage fejl af.

På et møde i Ældre- og Sundhedsudvalget onsdag blev det således besluttet, at borgere, der modtager 'praktisk hjælp', skal anskaffe sig en robotstøvsuger.

Det fremgår af et udvalgsmødets referat

Få har købt dem

For de 20 borgere, der har fået bevilget hjemmehjælp efter 13. februar 2020, var det i forvejen et krav at have en robotstøvsuger.

Noget lader dog til, at kommunens ældre ikke har bakket op om den beslutning.

'Ved gennemgang af alle 47 sager, hvor borgerne modtager praktisk hjælp, er der alene fem borgere, der har anskaffet sig en robotstøvsuger,' lyder det i referatet.

Annonce:

Modstand

Jesper Langsted, formand Ældrerådet i kommunen, gør det klart over for TV 2 Nord, at man er modstander af forvaltningens indstilling. I stedet efterlyser rådet en slags låneordning.

Regionalmediet har spurgt borgmester Tobias Birch Johansen (V), hvorfor man ikke er gået den vej.

- Ankestyrelsen har bestemt, at man ikke må forære dem støvsugerne, da det er borgergaver, og vi må som kommune ikke forfordele resten af borgerne. Vi ville egentlig gerne forære dem, men vi må simpelthen ikke, svarer borgmesteren.

Deadline

Motivationen bag forvaltningens indstilling lød, at man ønsker at stille alle borgere i Læsø lige, når det kommer til anskaffelse af robotstøvsugere.

I sidste ende besluttede udvalget som nævnt at følge indstillingen.

De berørte borgere er blevet givet en deadline, der hedder ultimo marts 2024.

I mellemtiden opfordrer Ældrerådet til, at beslutningen bliver ændret.