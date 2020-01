Ingen ville ansætte autistiske Michael - så åbnede han sin egen café

Da ingen ville ansætte Michael Coyne fra den amerikanske delstat Rhode Island, nægtede han at give op. Derfor åbnede han sin egen café, hvor han vil ansætte folk med særlige behov.

- Efter jeg var fyldt 21, søgte jeg flere forskellige steder. Ingen af dem ville hyre mig, siger Michael Coyne til CBS News.

Inden han kastede sig ud i sit store nye eventyr, tog den unge mand et business-kursus gennem Rholde Island Development Disability Center. Kort efter åbnede han sin café: Red, White and Brew.

CBS har også talt med Michael Coynes mor, Sheila Coyne, som håber, at sønnens forretningsmodel i fremtiden kan inspirere og hjælpe andre med samme behov som Michael Coyne.

- Som forældre ser vi på vores børn og ser en værdi. Vi ser, hvad de er i stand til, i stedet for systemet, som konstant stempler dem og sætter begrænsninger op for dem, siger Sheila Coyne til CBS.

- Det, jeg godt kan lide ved idéen om en café, er fællesskabet. Vi lærer begge veje. Vi lærer folk, at 'ja, han har et handikap, men se lige, hvad han kan', tilføjer den stolte mor.

Ud over at være autist, har Michael Coyne også ADHD og er bipolar. Hans drøm er hovedsageligt at ansætte andre, der som ham har specielle behov.

Hans budskab med at åbne sin café er, at folk med særlige behov kan arbejde hårdt, præcis som alle andre.

- Han har gjort fantastiske ting. Og han er bare et godt menneske. Det kan man mærke, når man kommer herind, siger Sheila Coyne.