Inger grædefærdig: Fik stjålet kænguruer for tredje gang

Kænguruerne Hr. og Fru. Bennett er forsvundet fra deres hjem på 'Dyrebakken' Bjerringbro i Midtjylland.

Det måtte Inger Bach sande, da hun kom hjem til sit hus en eftermiddag. Med tydelig gråd i stemmen fortæller hun om hende og sin mands, Hans Bachs, tabte kæledyr.

- Jeg er helt knust. Jeg er simpelthen så ked af det, så du drømmer ikke om det. Vi troede, de var i sikkerhed. Vi fatter det simpelthen ikke, siger hun til Ekstra Bladet.

Inger Bach har et nært forhold til sine mange kæledyr. Foto: Privatfoto

Tyveriet er meldt til Midt- og Vestjyllands Politi, som bekræfter hændelsen.

- Man er gået ind via en dør og har fjernet to kænguruer fra en stald. Det er lokalstationen, der vil vurdere, om man vil lægge nogle billeder ud af det. Det er lidt specielt at det er nogle kænguruer, siger vagtchef Jens Claumarch. Det er dog ikke sådan lige til at stoppe den lille kængurutyv.

Man tror det næsten ikke, men det er tredje gang, at parret får stjålet kænguruer. Derfor har Inger Bach også kun en bøn.

- Jeg ville ønske at få de to kænguruer tilbage. Jeg håber, at de er løbet fra dem, der har taget dem, så de hopper videre et sted, siger hun og fortæller, at hun har grædt meget over de forsvundne kæledyr.

Dette er det sidste foto taget af kænguruerne Hr. og Fru. Bennett. Foto: Dyrebakken/privatfoto

I et opslag på Facebook opfordrer Inger Bachs søn nærområdet til at samle ind til hans forældre.

'Det er simpelthen ikke fair. Jeg er så rasende. Mine forældre gør så meget for andre, og de sidder og græder i dag, så ja, er der nogle, der har mod på at stå for en indsamling, ville det være fornemt, da de ikke har råd til at købe nye igen.'

En privat zoo

Hans og Inger Bach har omdannet deres hjem i Bjerringbro til, hvad man uden at blinke kan kalde en lille, privat zoo. Den indeholder flere forskellige dyrearter, men parrets yndlings er deres kænguruer.

- Vi kalder stedet for Dyrebakken, og vi synes ikke, at det kan hedde andet, fordi vi har dyr, bor på en bakke, og vi hedder Bach til efternavn, siger Inger Bach med en fortrøstningsfuld klukken.

Hun står mest for at passe dyrene, da hendes mand sidder i kørestol og kun kan bruge venstre hånd.

Det er tredje gang, at Inger Bach oplever at få stjålet nogle af sine dyr. Foto: Privatfoto

Det til trods gør de begge et stort arbejde for at passe de små størrelser, hvor de blandt andet mader kænguruerne, når de er helt små. Fra tid til anden inviterer det aldrende par også skoleklasser forbi boligen.

- Nu får vi besøg af en skoleklasse fredag, men jeg har været helt ved siden af mig selv i dag, så jeg har lidt travlt med at gå og luge ukrudt og gøre klar, så det ser rimeligt ud, når de kommer på besøg, siger hun.

Hopla og Hophans

Heldigvis har parret stadig to kænguruer tilbage. Hopla blev flasket op sidste år og ligger ofte i stuen og hygget. De har tilmed en lille hvid babykænguru, som hedder hophans, så det lille hjem bliver ikke helt uden spring.

Dyrebakken rummer også næsebjørne, Alpakaer, æsler, kaniner, marsvin, katte, påfugle, kalkuner, svanegæs, løbeænder, moskusænder, fisk, egern og kanariefugle.

Som Inger og Hans Bach skriver på deres Facebookside, så er alle velkomne. Alle disse dyr kan man besøge for blot 35 kroner.

Hvis man ser en kænguru hoppe rundt i det midtjyske, eller man får tilbudt kængurusættet Hr. og Fru. bennett fra en bil bagagerum, så skal man kontakte politiet på 114 eller Inger og Hans Bach på 2637 8021.

