Inger Støjbergs promenadetur afbrudt af vrede beboere

Inger Støjberg og hendes følgeskab af nordiske integrationsministre havde planlagt en ren promenadetur igennem det største danske ghettoområde, Vollsmose.

Et enormt opbud af politibetjente og en højtflyvende drone, sørgede for at de fine gæster, med Integrationsminister Inger Støjberg i front, ikke skulle få et håndtryk af en bandeleder, som Lars Løkke Rasmussen gjorde, sidste gang han besøgte området.

Selve besøget havde det erklærede mål, at integrationsministrene fra de nordiske lande kunne få diskuteret løsninger og udfordringer på integrationsområdet.

Her i Vollsmose har et enigt Odense Byråd netop besluttet at rive 1000 boliger ned, som følge af regeringens ghettoplan.



Under besøget vil Inger Støjberg dele viden og erfaringer på udlændingeområdet med de deltagende ministre, som er den islandske justitsminister Sigríður A. Andersen, den svenske migrationsminister Heléne Fritzon, samt den norske justitsminister Tor Mikkel Wara og integrationsminister Jan Tore Sanner.

Danmark og Inger Støjberg har fået formandsskabet for det nordiske samarbejde på højt niveau for flygtningespørgsmål.

Der var nysgerrige børn, der ville vide om det var et fasterlavnsoptog, der var på vej igennem Vollsmose.

Mødt af protester

Gåturen igennem Vollsmose blev dog ikke helt som planlagt, for der var en række beboer, der ville vise deres modstand mod regeringens ghettoplan.

Det er en flok vrede beboer, der møder Inger Støjberg, da hun efter gåturen kommer til Kulturhuset i Vollsmose.

Her står en gruppe på 20-30 beboer fra den lokale afdeling af foreningen Almen Modstand har medbragt skilte i protest mod regeringens ghettoudspil. De er utilfredse med, at regeringen vil rive almene boliger ned.

- Hvorfor skal velfungerende familier flytte væk herfra? Spørger Rina Krøyer, der er beboer i Vollsmose, da Inger Støjberg kommer forbi.

- Vi har talt og talt og talt om det her i mange år, og der er ikke sket noget som helst med integrationen, lyder svaret fra Inger Støjberg.

Hvorfor har I sparet penge på skolerne, det er jo der, man lærer sproget? Spørger skolelærer Lene Knudsen.

- Nej, det er det ikke. Det er på arbejdsmarkedet, svarer Inger Støjberg.

Hun lytter til beboerne, men hun mener, at der skal ske noget nu. Derfor støtter hun byrådets beslutning om at rive 1000 boliger ned.

- Vi skal have revet nogen af boligområderne ned, vi skal have en større spredning af børnene og flere skal ud på arbejdsmarkedet, siger Inger Støjberg som svar på hvordan man løser integrationsproblermerne.

Det var foreningen Almen Modstand, der havde inviteret til demonstration. De er en forening for beboer i almene boliger, der vil protestere mod beslutningen om at rive almene boliger ned.

- I skal droppe den ghettoliste, siger Lene Junker til Inger Støjberg og tilføjer:

Inger Støjberg ville gerne have et skilt med tegningen af Politikens Roald Als med hjem til sit kontor - men det måtte hun ikke. Der var ikke blevet betalt for rettighederne til billedet.

Beboere i området var utilfredse med, at Odense Byråd har besluttet at rive 1000 boliger ned i Vollsmose.

Kun dårlige historier

Yasmin Mostapha er spontant med til at demonstrere, for hun havde ikke hørt om besøget.

Hun bor i Vollsmose og arbejder som social og sundhedshjælper. Hun er med i en forening, der hjælper unge kriminelle. Hun fortæller Inger Støjberg, at det ikke er hele billedet, der bliver vist af Vollsmose.

- Du burde fokusere på noget andet end de dårlige historier. Vi er mange unge herude, der er i arbejde og under uddannelse. De få, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, er ikke hele Vollsmose, siger hun.

Hun står med et skilt i hånden og bag hende står der andre beboer i området. De er alle sammen trætte af at blive omtalt som en ghetto.

Yasmin Mostapha: - Jeg synes det er sørgeligt og syndt, at hun kun fokuserer på de dårlige ting herude. De unge mennesker i Vollsmose passer deres arbejde og uddanelse og det er kun meget få, der er kriminelle. Dem, der er kriminelle, kan hun godt smide ud af landet - men hvorfor skal det gå ud over os andre?

- Når vi hører, at vi er en ghetto, så tænker jeg på Warszawa under anden verdenskrig, siger Jonas Apadana, der er pædagog i Vollsmose. Han tror på, at integrationsproblemerne skal løses med pædagogiske løsninger, og ikke ved at flytte folk væk fra deres hjem.

Jonas Apadana er pædagog og opvokset i Vollsmose. Han er træt af det billede, der bliver tegnet af Vollsmose. - Vi har sociale problemer, ingen tvivl om det. Men det hjælper ikke, at vi bliver mindet om det igen og igen, siger han.

Inger Støjbergs presserådgiver beder hende komme med. De nordiske ministre venter på hende i bussen. I morgen skal de forbi udrejsecenter Kærshovedgård, hvor de afviste asylansøgere sidder.

- Hvor skal vi bo henne - nede ved havnen? Råber en ung mand, da Inger Støjberg går.

Mødet med Yasmin og de andre beboer i området kommer ikke til at ændre noget for Inger Støjberg. Overfor Ekstra Bladet siger hun:

Vi har i årtier forsøgt at få løst integrationsproblemerne. Vi har vedtaget en ghettoplan, og nu skal den gennemføres. Jeg tog herud, fordi jeg gerne ville vise mine ministerkollegaer, hvordan vi her i Danmark arbejder på at få nedbrudt ghettoen.

Inger Støjberg lyttede til de fremmødte, men hun er ikke i tvivl om, at regeringens ghettoplan er den rigtige.

Fakta boks

Se også: Overraskede indbyggere: Vil de rive vores hjem ned?