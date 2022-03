Inges liv til forhandling

Inge Kristensen fra Hørning på Djursland nærmer sig sin næste fødselsdag 23. juli. Men det er med mere og mere utålmodige skridt, at moderen til to kommer tættere på at skrive 44 leveår på sit cv.

- Jeg ved, at jeg bliver billigere og billigere, men jeg aner intet om, hvor grænsen går for, hvad jeg er værd, siger Inge Kristensen lettere fortvivlet og fortsætter:

- Min skæbne er i hænderne på dem (Medicinrådet, red.), og jeg føler, jeg er en vare eller et handelsobjekt mere end et menneske. Jeg tænker på min sygdom 24-7.

Inge Kristensen fortalte sidste sommer sin hårrejsende beretning om at være fanget i en krop med et sjældent gen, hvis dødelige skadesvirkning kan stoppes nu og her.

Inge Kristensen fotograferet foran billedvæg med flere slægtninge, som også har været ramt af sygdommen. Foto: Ernst van Norde

Sygdommen amyloidose, der betyder, at æggehvidestof aflejrer sig i forskellige organer såsom hjerte og lever, var - og er - kendt som Djursland-sygen. Navnet kommer af, at mange fra Inge Kristensens familie med rødder på Djursland - og enkelte andre familier i samme område - dør tidligt, fordi de har genfejlen. I dag kan transplantation dog give mulighed for at undgå den skæbne, men Inges håb er, at præparatet, Tafamidis, bliver hendes redning i stedet for en kompliceret levertransplantation.

Ekstra Bladet erfarer, at producenten af Tafamidis, Pfizer, for nylig har givet et nyt tilbud til Medicinrådet, som vil gøre behandlingen med præparatet 'markant billigere' for patienter som Inge Kristensen.

Syg når man er fra 40 til 54 år

Hidtil har Medicinrådet vurderet, at udgiften på cirka 1.1 millioner kroner pr patient hvert år er for høj. Studier fra udlandet har vist, at hvis man fra et tidligt stadie behandler patienter med Tafamidis, så kan medicinen erstatte en transplantation og sætte sygdommen i stå.

Med den nedsatte pris håber Inge Kristensen naturligvis, at Medicinrådet ændrer holdning og giver grønt lys for, at hun kan få glæde af Tafamadis - og ro i sjælen.

Sygdommen udvikler sig dødeligt for patienter med genfejlen, når de er mellem 40 og 54 år. Inge Kristensen håber fortsat, at hun får adgang til medicinen, inden hun bliver alvorligt syg.

Inge Kristensen ved siden af sin mor, Rigmor Kristensen, hvis mand og far til Inge også led af den sjældne sygdom. Han døde for seks år siden. Inges lillesøster har til gengæld ikke genfejlen. Foto: Ernst van Norde

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra formand for Medicinrådet, Jørgen Schøler Kristensen. Han henviser til en skriftlig status, hvoraf det fremgår, at rådet skal tage stilling til, om Pfizers lavere pris er nok til, at den aktuelle anbefaling fra Medicinrådet skal laves om.

- Vi kan ikke sige noget om tidshorisont eller andet, udover hvad vi har skrevet i vores status-mail, siger Karen Agerbæk Jørgensen, der er kommunikationskonsulent hos Medicinrådet.

Overlæge: Vi venter stadig

Det har ikke været muligt at få oplyst præcist, hvor meget billigere det nye tilbud fra Pfizer er, udover at der er tale om 'en markant' nedsættelse.

- Det er en positiv udvikling, men vi venter stadig på, at Medicinrådet gør noget ved sagen, siger Henning Mølgaard, ekspert i arvelige hjertesygdomme, professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital. Henning Mølgaard har i en årrække behandlet og overvåget Inge Kristensen og flere andre fra hendes familie.

Professor og overlæge Henning Mølgaard håber, at Inge Kristensen når at få glæde af Tafamidis-præparatet i tide, inden sygdommen udvikler sig alvorligt. Privatfoto

Inge Kristensen får sit hjerte scannet hver femte måned. Næste gang er i juli i år. Foreløbig har hun 'kun' mærket fysiske gener af sygdommen i hænderne, men det bliver kun værre, hvis hun ikke får Tafamidis.

- Jeg forstår godt, at Medicinrådet skal se problematikken i et større perspektiv, og at man er nødt til at tænke på økonomi. Hvis jeg så bare kunne få at vide, at det er valget mellem at redde 10 kræftpatienter eller at give mig den medicin, som alle ved virker, så ville det være til at forstå og forholde sig til.

- Jeg bliver på den lange bane en så meget større udgift for samfundet ved at skulle (lever)transplanteres end ved at skulle have medicin, siger Inge Kristensen og tilføjer, at hun harmes endnu mere over, at der samtidig er mangel på organer til for eksempel lever- og hjertepatienter i Danmark.

- Derfor er det ikke bare mit liv, men også en patient med behov for en lever, der reddes med den her medicin.