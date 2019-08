Insekt-mareridt: Gigantisk hvepsebo fyldte hel bil

Det var noget af et syn der ventede skadedyrsbekæmper Jude Verret, da han 21. juli blev kaldt ud til en sag i det sydlige Louisiana. Det skriver Caters News.

Jude Verret var blevet kaldt ud til en forladt bil med en bikube indeni, men da han så bilen, stod det hurtigt klar for ham, at det ikke helt var tilfældet.

Inde i køretøjet var der i stedet et enormt hvepsebo, der havde bredt sig over det meste af bilen, inklusiv ind i ventilationsanlægget.

- Der var mindst en million hvepse derinde, men ud fra boets størrelse at bedømme, kunne det også have været mange flere, lyder det fra Jude Verret, der vurderer, at hvepseboet var mindst to år gammelt.

Selvom et hvepsebo på den størrelse lyder voldsomt, forsikrer den amerikanske skadedyrsbekæmper dog, at det ikke udgør nogen større fare for mennesker.

For det første befandt bilen sig nemlig på et relativt isoleret sted, ligesom hvepsene heller ikke er specielt aggressive, medmindre de føler sig truet.

- De begyndte at komme ud af bilen, da en hveps ramte mit kamera. Derefter gik resten amok, fortæller Jude Verret.