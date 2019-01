Insekter, snavs og indtørrede væsker: Massiv kritik af Aldi

En møgsur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

Det var resultatet af Fødevarestyrelsens kontrolbesøg hos supermarkedet Aldi på Lerbæk Torv i Køge 21. januar.

'Alle frysere i virksomheden fremstår med massiv fastsiddende belægninger af is. I isen er fastfrosset skidt, pap og råvarer. I kødkøler ved kylling er indtørrede, afdryppede plamager af kødsaft. På frostkølere under hylder er et massivt lag støv', skriver kontrollanter i deres rapport fra kontrolbesøget.

Rapporten beskriver desuden bake-off området som fedtet og beskidt med massive ansamlinger af skidt og krummer.

Og det fortsætter:

'Ved pizzaområde fremstår bakke med indtørrede rester af ketchup på kant. Gulv i butikslokale og på lager fremstår generelt beskidt og sort. Frysere på lager fremstår med skidt. Hylder i butik og i kølere fremstår med støv og indtørrede rester af væsker. Der ligger en død bi bag fødevarer i køler, og der er en edderkop i kanten'.

Ifølge rapporten havde de ansatte i butikken følgende, fåmælte kommentar til de massive problemer med rengøringen.

- Vi er opmærksomme på det.

Foruden den horrible rengøring i butikken er der også kritik af adgangen til håndvaske for personalet.

Uacceptabelt

Hos Aldi har man særdeles røde over over den kritiske rapport.

- Det er fuldstændig uacceptabelt. Vi kan på ingen måde leve med det, lyder den umiddelbare reaktion til kritikken af forholdene i butikken i Køge fra Thomas Bang, vicedirektør for CSR, Marketing og Kommunikation hos Aldi.

- Det er en ret massiv kritik, I får her af Fødevarestyrelsen, som indikerer, at der ikke blot er tale om en simpel forglemmelse. Kan kunderne føle sig trygge ved at handle hos jer?

- Som sagt er det fuldstændig uacceptabelt for os. Det er fuldstændig afgørende for os, at vores kunder kan stole på at forholdene er i orden. Og det mener jeg også, at de kan. Ikke blot i denne butik, men i alle vores butikker.

- Hvorfor er det gået så galt?

- En af årsagerne er, at butikken i en periode har været underbemandet. Der har blandt andet manglet en butikschef siden oktober, men det skal selvfølgelig ikke være nogen undskyldning for, at det har set sådan ud, da Fødevarestyrelsen kom forbi.

- Hvad gør I for at rette op på forholdene?

- Vi har brugt en del ressourcer på at rette op på forholdene. Blandt andet har vi fået ansat en ny butikschef, der har allerede fået så meget styr på tingene, at jeg er fuldstændig overbevist om, at der ikke vil være noget som helst at komme efter, når Fødevarestyrelsen kommer på opfølgende kontrolbesøg.

Kontrolbesøget skete på baggrund af en utilfreds kunde, der havde henvendt sig til Fødevarestyrelsen.

