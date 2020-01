Insider fra Facebook-fupfirma står frem

Christian Thorius nåede kun at arbejde i fupfirmaet Marketing Savers i en uge, før han fandt ud af noget var ravruskende galt. Han nåede dog at snyde flere kunder

TIP OS! Er du blevet snydt af Marketing Saver? Eller kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes

Opskriften var simpel.

Ring til så mange nystartede virksomheder som overhovedet muligt og tilbyd dem billig hjælp til at lave markedsføring på Facebook.

Stress dem mens de skriver under på kontrakten og ring så til den næste.

I halvanden uge nåede telefonsælgeren Christian Thorius at arbejde for fupfirmaet Marketing Saver, inden han opdagede at noget var helt galt.

I kølvandet på Ekstra Bladets afsløring af Rasmus Gutfelt Skalbo, Arvin Mazaheri og Casper Dzienis, der er hovedmændene i firmaet Marketing Savers systematisk fup af små enkeltmandsvirksomheder, står han nu frem og fortæller, hvordan både kunder og sælgere blev ført bag lyset.

Christian Thorius arbejdede i en kort periode for det udspekulerede Facebook-firma Marketing Saver, hvis arbejdsmetoder Ekstra Bladet de seneste dage har afdækket. Foto: Ole Steen

Sælger for tusindvis af kroner

Da Christian begynder hos Marketing Savers er han lykkeligt uvidende om, at hans navn snart skal stå på flere kontrakter, der binder små erhvervsdrivende til potentielle regninger på mange hundredtusinde kroner.

- Før vi begyndte at ringe ud, blev vi undervist i, hvordan vi skulle overtale kunderne til at tegne et abonnement med os.

- Vi fik at vide, at det var vigtigt at vi småsnakkede med dem om private ting og brugte deres navne ofte, så vi hurtigt fik skabt en personlig relation, forklarer Christian Thorius.

Samtidig med salgskurset får holdet af sælgere udleveret en kort salgstale, som de skulle præsentere potentielle kunder for.

Ekstra Bladet er af andre kilder med indgående kendskab til sagen kommet i besiddelse af en udgave af dette dokument.

Det står der i 'salgstalen' Herunder kan du se den salgstale, som ledelsen i Marketing Saver har udformet og bedt sine sælgere bruge. Igen optræder navnet 'Morten', som også fremgår af flere kontrakter. Det har ikke været muligt at finde den Morten Møller, som tilsyneladende er inspirationen til nedenstående tekst: Pænt goddag du taler med Morten, taler jeg med ...? Jeg ringer til dig inde fra MARKETING SAVER fordi jeg ved, jeg kan få facebook side i vækst, vi arbejder udelukkende med Facebook idag! Vi er enige om at du bruger tid på din Facebook idag, ikke? Du ikke skal længere bruge tid på opslag og gennemgang af dine ting på Facebook, vi gør det simpelt for dig, så kunder kan se hvad du udbyder. Du laver i forvejen opslag og er lidt aktiv på Facebook ikke? Jeg ved, at du har en interrese i at tjene mest muligt på det som du er god til, og samtidig slippe med at bruge tid med din Facebook ik? Vi sender alting til godkendelse eller gennemgang så du har mulighed for at informere omkring evt. Ændringer så du kun kan blive tilfreds! Det er vi enige om du kun kan blive, ved, at du selv SKAL godkende materialet ik? PERFEKT, prisen er kun 99 kroner for en HEL måned, jeg booker et opstartsmøde ind med din faste konsulent, passer det bedst mandag eller tirsdag? Fantastisk, jeg skal blot have en godkendelse på mail jeg får fremsendt, så åbne lige din mail engang hr. SÅ er det booket ind til .. VELKOMMEN ombord som kunde hos MarketingSaver, vi vil arbejde målretter efter at du bliver glad og tilfreds som kunde!

Solgte i lykkelig uvidenhed

Af salgstalen fremgår det, at Marketing Savers Facebook-hjælp koster 99 kroner for en måned.

Intet sted i det korte dokument til sælgerne står der, at kunderne i realiteten binder sig til et abonnement på 60 måneder til en månedlig pris af 2500 kroner, som Ekstra Bladet kunne fortælle onsdag.

Ifølge Christian får sælgerne intet at vide om denne betingelse i kontrakten.

- Jeg sælger hurtigt flere kontrakter, fortæller Christian Thorius.

Af de kontrakter med Christian Thorius navn, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at han på få dage når at binde kunder til abonnementer, der over en fem-årig periode løber op i en værdi af mindst 300.000 kroner.

Jura professorer rynker på næsen Ekstra Bladet har fremlagt Marketing Savers forretningsmetoder for Anders Ørgaard og Birgit Liin, der begge er professorer, ph.d. ved henholdsvis Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Ud fra det materiale de er blevet forelagt i sagen, vurderer de begge, at Marketing Savers kan være på kant med markedsføringslovgivningen. - Vejleder sælgeren de små erhvervsdrivende mundtligt i modstrid med kontraktens ordlyd, så er det min vurdering, at der er tale om vildledende markedsføring, lyder det fra professor Birgit Liin. Også Anders Ørgaard hæfter sig ved de mange måneders binding og den høje månedlige ydelse, der gemmer sig langt nede i kontrakten, som står i skærende kontrast til Marketing Savers telefoniske løfter. - Som jeg får sagen fremstillet, vil aftalen om bindingen hverken være bindende eller gyldig. Det betyder, at iværksætterne ikke er forpligtet til at betale, lyder vurderingen fra Anders Ørgaard.

Aggressive kunder

På de få dage Christian Thorius er i virksomheden, dukker flere utilfredse kunder op på firmaets adresse i Hvidovre. Men ejerne Rasmus Gutfelt Skalbo og Arvin Mazaheri får talt sagerne ned og forsikrer de nyansatte om, at det er kunderne der er problemet.

Mens flere kunder dukker op, begynder de ansatte at ane uråd.

- Samtidig finder en af mine kollegaer ud af, hvad der står i kontrakten, vi sender ud til kunderne. Vi er i chok. Det går op for os, at vi er blevet brugt som dukker til at bondefange kunderne, så vores chefer kunne skovle penge ind, forklarer Christian Thorius.

Sådan fupper de 1 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 2 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 3 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 4 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 5 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 6 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen

Meget ked af det

Da sælgerne opdager, hvad det er de har solgt, indkalder de Marketing Savers ejere til krisemøde. Men mødet når knap at komme i gang, før tre hærdebrede mænd ankommer til adressen i Hvidovre.

Mændene spærrer medarbejderne inde, så de ikke kan ringe til politiet, mens de fører Arvin Mazaheri ind i et tilstødende lokale.

Hvad der sker der, aner Christian Thorius ikke. Det bliver hans sidste dag i virksomheden.

- Jeg er utrolig ked af det der er sket, og vil gerne sige undskyld til de mennesker, der er blevet snydt, lyder det brødbetynget fra den unge mand.

Her er bagmændene 1 af 3 Casper Dzienis blev student i 2018. Siden 25. november 2019 har han siddet som direktør i Marketing Saver. Privatfoto 2 af 3 Arvin Mazaheri har tidligere fået tvangslukket et firma som Marketing Saver, hvor flere kunder også følte sig taget ved næsen. Privatfoto 3 af 3 Rasmus Gutgelt Skalbo er den mest snaksaglige af folkene bag Marketing Saver. Sammen med Arwin Mazaheri ejer han firmaet. Privatfoto

De seneste uger har Kasper Askjær Vedsø deltaget som frivillig brandmand i oprydningsarbejdet efter de voldsomme skovbrande i Australien. Sidenløbende må han kæmpe mod de udspekulerede Facebook-fupmagere. Privatfoto

Dansk brandmand i Australien fuppet

Blandt dem Christian Thorius nåede at snyde, før han opdagede vilkårene i kontrakten, er den østjyske erhvervsdrivende Kasper Askjær Vedsø.

I disse dage deltager han som frivillig brandmand i genopbygningsarbejdet i Australien efter de voldsomme skovbrande. Normalt driver han dog en lille webshop, der sælger LED-udstyr.

Han husker tydeligt den dag, han blev ringet op af den unge sælger.

- Sælgeren forsikrede mig om, at Facebook-løsningen kun kostede 99 kroner for 30 dage og at jeg uden problemer kunne opsige kontrakten i den periode. Jeg tænker, hvad er det værste, der kan ske? Så jeg skrev kontrakten under. Jeg stolede på ham, forklarer Kasper Askjær Vedsø.

Kontrakt til 180.000

Ligesom mange andre små erhvervsdrivende Ekstra Bladet har talt med har Kasper Askjær Vedsø, bundet sig til en kontrakt på fem år med en månedlig betaling på 2500 kroner.

Dermed står han til en samlet regning på mere end 150.000 kroner, medmindre han kommer ud af kontrakten.

Otte dage efter Kasper Askjær Vedsø har underskrevet kontrakten kommer den første regning. Den lyder på 7500 kroner og trækkes automatisk på LED-sælgerens konto. Da han læser kontrakten igennem, får han et chok.

- Jeg ringer straks til Rasmus Gutfelt Skalbo. Vi har en kort samtale, hvor han afviser, at der skulle være sket en fejl. I stedet insisterer han på, at kontrakten er gældende. Jeg er målløs. Det er snyd og bedrag, tordner Kasper Askjær Vedsø.

Meldt til politiet

Han er rystet over at høre, at det ikke kun er kunderne, der er blevet ført bag lyset af Marketing Savers ejere, men også deres ansatte.

Som flere andre frustrerede ofre Ekstra Bladet har talt med, har Kasper Askjær Vedsø meldt firmaet til politiet. Han har lavet en indsigelse til sin bank, for at få det trukne beløb tilbage.

Ekstra Bladet har den seneste tid gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Arvin Mazaheri og Rasmus Gutfelt Skalbo, der ejer Marketing Savers og driver andre firmaer, blandt andet Gutfelt Social, Future Social Holding og Telemarketing Saver der ifølge Ekstra Bladets research hænger tæt sammen med arbejdet i Marketing Saver. Heller ikke direktør Casper Dzienis er det muligt at få i tale.

Lovet guldrandet aftale Christian Thorius blev lovet guld og grønneskove, da han skrev under med kontrakten hos Marketing Savers. Telefonsælgeren blev ifølge ansættelseskontrakten lovet en grundløn på 25.000 kroner, hvis han dagligt nåede mindst 400 opkald og en samlet samtaletid på tre en halv time. Lønnen kunne stige eksplosivt, hvis det lykkedes man at lukke en række salg. Fra andre kilder i marketingsbranchen ved vi, at Arvin Marzaheri har udsendt dokumenter hvor det fremgår, at provisionen pr salg kunne nå helt op på 3200 kroner, hvis tilstrækkeligt mange salg blev lavet på en måned. Det er ifølge kilder med indgående viden til branchen uhyre højt, når produktet der sælges lyder på 99 kroner for fire Facebook-opslag.

Herunder kan du læse hele kontrakten fra Marketing Saver og se de fælder, som bagmændene har bygget ind i den. Klik på de gule felter for en nærmere forklaring:

