Inspireret af fru Larsen: Ekstra Bladet hænger busplaner op

Lørdag formiddag gik Ekstra Bladet på gaden for at tilbyde de københavnske buspassagerer den service, Movia nu har droppet

Ekstra Bladet har i løbet af de sidste par dage kunnet berette om konsekvenserne ved, at Movia har fjernet trykte informationer fra busstoppestederne på Sjælland - til gene for både landets ældre borgere og turisterne.

Lørdag formiddag tog Ekstra Bladet arbejdshandskerne på for at yde buspassagererne den service, Movia har sparet væk.

Inspireret af 'fru Larsen'

Movias beslutning har vakt stor forargelse i byrådssalene rundt omkring på Sjælland, hvor kommunalpolitikerne i disse dage undersøger, hvordan de fortsat vil kunne tilbyde kommunens borgere en ordentlig service, når nu Movia ikke længere vil gøre det.

Men det er ikke kun politikerne, der nu skrider til handling. Som et lys i mørket kom den anonyme hverdags-helt, 'fru Larsen', sit nabolag på Vesterbro til undsætning, da hun printede køreplanen for bus 6A ud og hang den op på stoppestedet ved Enghavevej.

Initiativet, der bundede i lige dele medmenneskelighed og civil ulydighed, var så stor en inspiration for redaktionen på Ekstra Bladet, at vi besluttede os for at give hende en hjælpende hånd med det prisværdige foretagende.

Bevæbnet med busplaner, plastiklommer og malertape gik bladets udsendte på jagt efter desorienterede buspassagerer og nøgne, informationsløse bustavler rundt omkring i København. Og i fru Larsens ånd var der naturligvis tilføjet en lille hilsen og et hjerte - for den gode stemnings skyld.

Da Ekstra Bladets udsendte kom forbi stoppestedet Enghavevej på Vesterbrogade, hvor 'fru Larsens' originale besked hænger, stod et ældre ægtepar og beundrede den anonyme borgers initiativ.

Stadig behov for busplanerne

På turen, der gik fra Flintholm til Christianshavn, kom undertegnede i kontakt med en række brugere af den kollektive trafik, som var enige med Ekstra Bladet i, at der stadig eksisterer et behov for de gode gammeldags busplaner.

En af dem der tog godt i mod initiativet var 70-årige Vivika Åkerblom, som stod og ventede på bussen ved Christianshavn station. Selvom hun ikke selv altid selv benytter de nu afskaffede trykte informationer ved busstoppestederne, er hun utilfreds med Movias beslutning.

70-årige Vivika Åkerblom mener fortsat, at der er behov for trykte busplaner ved de sjællandske stoppesteder. Ekstra Bladet mødte hende på Christianshavn, hvor hun fik stukket en gammeldags busplan i hånden. Foto: Mogens Flindt

- Jeg har undret mig over, hvor busplanerne er blevet af, også selvom jeg ikke brugte dem så tit. Jeg synes slet ikke, det er i orden, at de er blevet fjernet. Mange ældre mennesker har jo ikke en smartphone, så hvad skal de gøre, hvis der ikke er en busplan, de kan se? siger hun og tilføjer:

- Jeg kommer til at tænke på min svoger, som altid skal have hjælp af sine børn med ting på computeren, eller hvis noget skal printes ud. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man fratager folks selvstændighed, bare fordi de ikke er med på al den nye teknologi.

Buspassagerer på Christianshavn station kan nu se, hvor og hvornår bus 9A går og stopper - også selvom de ikke har en smartphone i lommen. Foto: Mogens Flindt

