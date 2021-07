Instagram laver stor ændring

Når børn under 16 år fremover opretter en konto på det sociale medie Instagram, vil standardindstillingen være, at kontoen er privat. Det vil sige, at kun godkendte følgere vil kunne se og 'synes godt om' billeder på profilen.

Samtidig vil Instagram sende en notifikation ud til eksisterende kunder, hvor fordelene ved en privat profil fremhæves. Det skriver BBC.

Det sker for at beskytte de yngste brugere, meddeler Facebook, som ejer Instagram.

Sætter pris på privatliv

Samtidig tyder undersøgelser, som det sociale medie har lavet, på, at flere foretrækker, at billedmediet er et privat univers. Således valgte kun én ud af fem den åbne profil, hvis standardindstillingen var privat.

- Tidligere har vi bedt unge mennesker om at vælge mellem en offentlig og en privat profil, når de tilmeldte sig Instagram, men vores research har vist, at de sætter pris på en mere privat oplevelse, lyder det fra Facebook, som ejer Instagram.

Instagram for børn på vej

I samme omgang fortæller virksomheden, at den arbejder videre på en platform til yngre brugere - et Instagram for børn under 13 år - trods massiv kritik fra flere kanter.

- Virkeligheden er, at de unge allerede er online, og uden nogen idiotsikker måde at stoppe dem i at lyve om deres alder, så ønsker vi at bygge et univers, som er designet specielt til dem - administreret af forældre og værger, lyder det fra Facebook.

Begrænser målrettede reklamer

Techgiganten præsenterede også en række andre tiltag, som skal beskytte de yngste brugere - heriblandt et forbud mod at virksomheder målretter reklamer til brugere under 18 år baseret på deres interesser eller aktiviteter på andre hjemmesider.

Det gælder på alle Facebooks platforme, og ændringen betyder, at annoncørerne bliver mere begrænsede, når de skal ramme deres yngre målgrupper.

De kan dog fortsat målrette deres reklamer på Facebook og Instagram efter alder, køn og lokation, skriver Reuters.