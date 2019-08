Instagram-model hængt ud: 'Du ligner slet ikke dine billeder'

Tori Ann Lyla Hunter har måttet høre en hel del for, at hun dukkede op i et tv-interview som en 'helt anden', end den hun er på det sociale medie

Det er ingen hemmelighed, at der godt kan være langt fra de smukke, redigerede billeder, vi ser af modeller på det sociale medie Instagram til virkeligheden.

Tit er der en del filtrer, der gør det svært at vide, om det nu også er sådan personen ser ud i virkeligheden.

Alligevel fik fans af instagram-modellen Tori Ann Lyla Hunter sig noget af et chok, da de så hende i et tv-interview, hvor man som bekendt ikke har mulighed for at smide et forskønnede filter på (endnu).

Det var i programmet A Current Affair, hvor den 25-årige kvinde stod frem om sin oplevelse på ferieøen Bali, hvor hun havde været tilbageholdt af politiet, fordi hun havde haft receptpligtigmedicin med sig, som politiet ikke mente, at hun havde tilladelse til.

Ikke til at kende

På billederne fra interviewet har Tori Ann en helt anden hudfarve og flere har bemærket, at hendes make-up måske ikke sidder lige så meget i skabet, som den gør på de sociale medier.

I programmet synes mange af modellens følgere, at det var en helt anden person, de så på. Foto: Channel 9

Hun fortæller i interviewet, at hun følte sig behandlet som en hund, og at hun havde tilladelse til medicinen.

- De undersøgte mig over det hele, og det var meget ubehageligt. Jeg ville gerne have slappet af, men i stedet blev jeg anholdt.

Ifølge Tori Ann fortalte politiet hende, at hun stod til fængsel i fem år, hvis hun ikke betalte omkring 40.000 dollars svarende til omkring 268.000 danske kroner.

Det fik modellen sin bedstefar til, og nu prøver hun at indsamle pengene igennem en GoFundMe-side.

Hele oplevelsen på Bali har fået modellen til at tale ud om sine psykiske problemer og forklare, at det var derfor, hun havde medicinen med.

Det fortæller hun til Daily Mail.

'De kan bare snakke'

Det er dog slet ikke det, som hendes følgere har valgt at fokusere på.

I stedet er det blevet til en debat om hendes hudfarve, læber og makeup, der var helt anderledes i tv-interviewet, end det fans havde set på de sociale medier.

'Folk vil snakke lort om mit udseende i en nyhedsudsendelse. Jeg havde fire minutter til makeup, og jeg nåede ikke at børste mit hår. Min profil er fyldt med uredigerede videoer af, hvordan jeg virkelig ser ud', skriver hun på sin profil.