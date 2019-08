Instagram skifter navn

Instagram og WhatsApp er ejet af Facebook og har været det siden 2012.

Men det er tilsyneladende ikke alle, der ved det.

Og det skal udnyttes.

I hvert fald skal begge sociale medier have nye navne og længere navne, oplyser moderselskabet til Business Insider.

'Instagram from Facebook' og WhatsApp from Facebook' skal de nu fremover hedde.

Selvom de nye navne vil dukke op, når man er inde i dem og søger efter dem i App store, så vil brugerne ikke kunne se forskel på deres hjemmeskærme. Her vil de fortsat hedde deres korte navn.

- Vi ønsker at være mere tydelige omkring, hvilke produkter der hører under Facebook, siger talsmand for Facebook, Bertie Thomson, om ændringen.

For nogen vil det fremstå som et kontroversielt skifte. Mens Facebook har været involveret i flere skandaler de senere år, så har Instagram og WhatsApp holdt sig deres sti ren. Men Mark Zuckerberg vælger alligevel at kæde de to sociale medier markant mere sammen med moderselskabet.