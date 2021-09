Instagram udskyder ny platform for børn efter kritik

Instagram sætter udviklingen af en ny platform for børn under 13 år på pause.

Det sker, efter at der har været øget kritik fra politikere og organisationer af det planlagte projekt. Det går under navnet Instagram Kids.

Instagram skriver mandag, at selskabet fortsat mener, at opbygningen af en platform for børn er det rette at gøre. Men arbejdet indstilles nu.

- Det vil give os tid til at arbejde sammen med forældre, eksperter, politikere og lovgivere for at lytte til deres bekymringer, siger Instagrams chef, Adam Mosseri, i en pressemeddelelse.

- Realiteterne er, at børn allerede er på nettet. Vi mener, at udvikling af alderssvarende oplevelser, der er designet specielt til dem, er langt bedre for forældrene, end det der findes i dag.

Tidligere på måneden konkluderede en artikel i Wall Street Journal, at Instagram har en skadelig effekt på teenageres mentale velvære.

Særligt unge piger får problemer. Især med følelser af dårligt selvværd, spiseforstyrrelser, angst og depression, skrev avisen.

På baggrund af data fra Facebooks og Instagrams egne undersøgelser skrev avisen, at hver tredje teenagepige, der i forvejen føler sig dårligt tilpas med sin krop, oplever forværrede problemer efter at have været på Instagram.

Blandt teenagere, der i forvejen har selvmordstanker, siger seks procent af amerikanske brugere - og 13 procent af britiske brugere - at de tanker kan spores tilbage til deres brug af Instagram.

It-giganten Facebook, der ejer Instagram, har afvist kritikken og kalder den ukorrekt.

Meldingen om, at Instagram Kids nu udskydes, kommer få dage inden, at USA's Senat har planlagt en høring om emnet, skriver nyhedsbureauet AFP.

I maj skrev en gruppe senatorer til Facebook og bad selskabet stoppe den planlagte udvikling af børneplatformen.

Politikerne beskylder Facebook for at have 'en tydelig historik med ikke at formå at beskytte børn på dets platforme', skriver AFP.

Den amerikanske ngo Campaign for a Commercial-Free Childhood har rettet en kritik mod Instagrams 'ubønhørlige fokus på udseende'.

Det er tanken, at det projekt, der nu er sat på pause, skal henvende sig til børn i alderen 10-12 år.

Børnenes forældre skal give tilladelse til, at de kan oprette en profil. Forældrene kan også kontrollere, hvem deres børn kan følge, og hvem der kan skrive til børnene og se deres fotos.

I dag er fire ud af ti brugere af Instagram under 23 år, skriver Wall Street Journal.