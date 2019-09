Institutleder til KU-ansatte: Sådan undgår du at støde transpersoner

Ledelsen på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet har sendt en mail til deres undervisere med tre råd til, hvordan de bedre kan inkludere non-binære og transpersoner i undervisningen. Det skriver Uniavisen.

I mailen, som kan ses i Uniavisen, præsenterer institutleder Mette Sandbye og studieleder Inger Damsholt tre råd, som underviserne opfordres til at benytte sig af.

- Det er vigtigt, at vi som uddannelsesinstitution signalerer, at vi kan rumme alle, siger institutleder Mette Sandbye til Ekstra Bladet.

De tre råd

Ifølge institutlederen og studielederen bør underviserne sende en mail til de studerende inden kursets begyndelse, hvor de beder de studerende om at give besked, hvis de bruger et andet kaldenavn end det, de er indskrevet som. Derved undgår underviserne at bruge navne, som kan få den studerende til at føle sig ubehageligt tilpas.

Underviserne bør undgå at samle eller anråbe de studerende ved brug af kønnede betegnelser som 'piger' eller 'gutter'. Ved at bruge neutrale betegnelser om de studerende, bidrager underviserne til at skabe et mere inkluderende undervisningsmiljø, oplyser mailen.

Det sidste råd i mailen er, at underviserne hellere bør bruge navn end pronomen, når de skal omtale en studerende i 3. person, hvis de er i tvivl om, hvilken betegnelse den studerende bruger.

Hvad betyder det at være non-binær eller transperson? Når man er transperson, betyder det, at ens kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad er i uoverensstemmelse med kønnet, man blev tildelt ved fødslen. At være transkønnet har ikke noget at gøre med ens seksuelle orientering. Når man er non-binær eller ikke-binær, betyder det, at man definerer sig som andet end mand eller kvinde. Har man en ikke-binær kønsforståelse, betyder det, at man har en forståelse af, at kønnet består af en variation af kønsidentiteter kønsudtryk, der ikke passer ind i den binære kønsforståelse. Her anser man køn for at være mere og andet end udelukkende mandligt og kvindeligt. En person kan således identificere sig som begge køn, hverken-eller eller noget mellem de to. Kilde: LGBT Danmarks LGBT-ordbog Vis mere Luk

Meget nyt

Ifølge Mette Sandbye er formålet med mailen at hjælpe de undervisere, der eventuelt er i tvivl om, hvordan de skal tiltale de studerende.

- Vi har transkønnede og non-binære studerende, og det er noget, som underviserne og også jeg selv synes er meget nyt. Man skal lige øve sig i, hvordan man egentlig forholder sig til det i dagligdagen, siger hun til Ekstra Bladet.

Og mange af underviserne er glade for de tre råd, fortæller Mette Sandbye.

- Jeg har fået rigtig mange mails fra mine undervisere, som skriver 'tak, det er vi rigtig glade for'. Jeg har også fået beskeder fra kolleger fra andre institutter, som synes, at det kan vi alle sammen lære noget af, siger hun.

Tidligere KU-sager

Københavns Universitet har tidligere haft sager, der er blevet heftigt debatteret i medierne. For eksempel da et institut på universitetet sidste år bad deres tutorer om at gentænke temaet for deres udklædningsfest, fordi det kunne krænke studerende.

Mette Sandbye tænkte godt over, at mailen kunne ende med at starte en debat.

- Men jeg tænkte også, at det kan ikke være meningen, at jeg ikke kan rådgive mine undervisere i en intern mail uden at være bange for, at hele Danmark går i selvsving over det, siger hun.

- Jeg har aldrig sagt, at man ikke må sige 'han' eller 'hun' til Søren og Johanne. Det handler om, at man kan bruge navne i stedet for pronominer, hvis man er i tvivl.

- Forstår du dem, der synes, at det er for meget?

- Ja. Hvis man aldrig er stødt på emnet før, kan jeg godt forstå, at man kan synes, at det her er noget underligt noget. Jeg er selv en heteroseksuel kvinde i 50'erne, som har været gift i 30 år og lever i en kernefamilie. Men jeg kan mærke, at det her er en ting, der ændrer sig i samfundet, siger Sandbye.

Det er vigtigt

Mette Sandbye mener, at det er vigtigt at tage hensyn til alle studerende.

- Det kan jo være enormt svært for et ungt menneske at gennemgå et kønsskifte. Nogen vil ikke have problemer med at adressere deres lærer, hvis de for eksempel gerne vil tiltales anderledes. Andre vil synes, det er meget grænseoverskridende. Derfor gælder det om at signalere åbenhed, mener hun.

- Jeg kender mine studerende, jeg kender mine ansatte, og jeg ved bedst, hvilke emner vi bør drøfte i den sammenhæng.