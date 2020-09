Instruktør bag dansk Emmy-film: Jeg er et dårligt menneske

Emilia Moths mail

Kære alle,

Jeg er også utroligt ked af, at jeg er nået ud i en situation, hvor jeg føler, min eneste mulighed er at sige min stilling op. Som jeg forsøgte at give udtryk for ved vores sidste møde, så har jeg den dybeste taknemmelighed for min tid i DDP (Danish Documentary Production red.) - jeg elskede mit arbejde hos jer, og det har derfor heller ikke være en let beslutning.

Ikke desto mindre er det en gennemtænk beslutning, som jeg holder fast i.

Jeg kan ikke se mig selv i dette firma længere. Jeg forstår, at håndteringen af en sådan situation er svær fra et ledelsesmæssigt perspektiv, og at der er mange komplekse ting i det både professionelt og personligt.

Når det er sagt, har der været en håndtering af dette, som jeg slet ikke kan tolerere. Jeg ville som udgangspunkt gerne indgå i dialog, hvilket jeg også har forsøgt med Kir (Kirstine Barfoed red.) og Sigrid (Sigrid Dyekjær red.) kort efter jeg sagde fra over for Feras.

Jeg følte simpelthen ikke, der blev lyttet og vores samtaler handlede mere om, hvordan branchen er generelt, og hvordan jeg skulle behandle problemet - som endnu en instruktør, der 'bliver lidt uberettiget sur'.

Jeg følte, at det blev en belæring om mit arbejde, og i kraft af det følte jeg, at det blev set som om, jeg ikke var god nok til mit arbejde.

Jeg føler, der er en påstand om, at jeg har misforstået signalerne, at jeg har handlet forkert, og at 'bare' er et spørgsmål om, at Feras har været lidt tiltrukket af mig, og at det gået galt fordi os fra kontoret har hængt ud med hinanden efter arbejdstid. Jeg tror ikke I har sagt det samme til de andre inde på kontoret.

Og som jeg har nævnt flere gange og også forsøgte at sige i mandags, så er mange af krænkelserne sket inden for kontorets fire vægge.

Der har været et ekstremt fokus på den ene fredag, hvor jeg valgte at sige fra over for Feras. Der har været fokus på, hvor meget jeg har fået at drikke, og at jeg har taget stoffer med Feras hvilket er lodret løgn.

Grunden til, at jeg valgte at sige fra over for ham den fredag aften blandt ham og mine kollegaer, før jeg hev fat i jer, var simpelthen fordi jeg mente, at det ville være helt okay at gøre.

Jeg havde aldrig regnet med, at det ville reagere så voldsomt og blive så vred og ubehagelig. Hvis jeg vidste det havde jeg gået til jer først.

Det er utroligt ubehageligt for mig, at ting såsom hvor meget, jeg har fået at drikke og at Feras påstår, at vi har taget stoffer sammen, er noget, der smides på bordet og brues imod mig som er meget sårbar og svær for mig.

Det er reaktioner EFTER, jeg sagde fra, som er det største problem i denne sag.

Jeg har den sidste halvanden måned tid fornemmet, at folk har talt om det her på kryds og tværs og mange har talt med Feras om det - det har været meget ubehageligt for mig, at han har fået lov til at sige negative ting om mig på den måde.

Den dialog, I efterspørger kan jeg ikke længere give jer. Jeg ved ikke, hvordan I forventer, jeg skal indgå i en dialog med jer især efter hvordan vores samtale endte i mandags, som jeg fandt meget ubehagelig.

Sigrid, at du som leder sidder og fortæller mig, at jeg krænker dig, og jeg kan fornemme en ekstrem vrede og uforståenhed fra dig i vores samtale, gør at jeg ikke ved, hvad jeg mere skal kan gøre for at vi når til et fæles grundlag. Jeg har ikke kræfter til det mere, og jeg kan ikke sidde og skulle overbevise jer, når det i min verden er tydeligt, at der er et problem med Feras.

Jeg fortæller jer, at Aleksandra (uafhængigt af mig) er meget ubehageligt tilpas ved Feras OG at jeg har talt med piger iBerlin, som har oplevet præcis det samme, men jeg ved også, at jeres hænder på mange måder er bundet i forhold til Feras.

Jeg ved, at I siger, at jeg ikke er blevet voldtaget, og det derfor er en meget svær sag, fordi den er nuanceret. Det er jeg helt med på. Men vi må også erkende, hvilken tid vi er i. Heldigvis behøver vi ikke længere som kvinder at finde os i disse ting. Vi behøver ie længere tro på en grænseoverskridende adfærd.

Især i kraft af #MeToo, mener jeg, at det er utroligt vigtigt, at vi begynder at ændre vores sprog omkring det her. Og som ung kvinde kan og vil jeg ikke stå inde for, at det bare er sådan her det er.

Jeg ønsker at sygemelde mig, og hvis I gerne vil se dokumentation på det, må I sige til.

Jeg bliver syg af at være på arbejde, og jeg er ikke i stand til at kunne komme ind på kontoret igen. Før var det med glæde, at jeg stod op om morgenen, at jeg kom ind på kontoret - det sidste stykke tid har det været med en angst i maven, og min arbejdsindats og koncentration er dalet så ekstremt, at det hverken er fair overfor jer eller mig.

Det har været ekstremt hårdt for mig, men jeg ønsker at bearbejde det selv og får på nuværende tidspunkt professionel hjælp gennem min fagforening til at bearbejde dette, og takker derfor nej til jeres tilbud om det inden for DDP regi. Det er ikke længere et trygt og respekterende forum for mig.

Udover det kan jeg ikke indgå i en dialog med Feras - en mand som mener, at jeg skal sige undskyld til ham og som har været så utroligt vred på mig over noget som basalt som at jeg afviste ham og sagde, hvor mine grænser gik. Det er ubehageligt at mærke hans vrede og det gør, at jeg føler mig ekstremt utilpas ved tanken om at skulle se ham.

Udover det kan jeg ikke forsøge at imødegå ham med forståelse og venlighed - det forsøgte jeg én gang, og det ville han ikke tage imod. Jeg stoler ikke længere på nogen i den her situation nok til, at jeg har kræfter til igen at indgå i sådan en slags dialog.

I skal vide, at det her et kæmpe tab for mig. Det er derfor heller ikke noget, jeg bare gør, fordi jeg er stædig eller bare vil gå, når tingene bliver lidt hårde. Det er især med tristhed over, at I muligvis føler, jeg har handlet forkert eller uberettiget.

Men jeg føler, jeg må holde fast i min egen sandhed.

Jeg føler, jeg har mistet mit arbejde, som jeg virkelig elskede. Men jeg ser ingen anden udvej.

Jeg håber, at I vil tage ansvar for situationen, selvom at jeg ikke længere er der.

Det må ikke ske, at kvindelige medarbejdere skal stå overfor en instruktør, der taler til dem sådan her, og at de vigtigst af alt ikke føler, de kan sige ordentligt fra, fordi det vil koste dem deres arbejde eller deres ry. Det skal være et trygt rum at komme til sine kvindelige chefer.

Seksuelle tilnærmelser har intet med vores arbejde med film at gøre. Det er en menneskeret at sige fra.

Vi skal alle føle os trygge og respekterede i vores arbejde.

Tak for min tid hos jer, jeg har lært meget.

Det er med stor tristhed, at det ender her og på denne måde, men det også den eneste rigtige beslutning for mig.

Kh

Emilia Moth