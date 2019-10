Intens regn skaber store problemer og oversvømmelser

Landet over har politiet haft travlt med at køre ud til uheld forårsaget af store mængder regn

Langvarig regn over store dele af Danmark giver fredag aften både trafikale problemer og vand i kældrene hos mange.

Sådan lyder det samstemmende fra DMI, Beredskabsstyrelsen og politiet landet over.

I Trekantsområdet har vandmængderne ført til oversvømmelser i Vejen, Vejle, Fredericia og Kolding Kommune. Det skriver TV SYD.

Se mere video på Local Eyes.

Ifølge DMI skyldes regnen en frontzone, der bevæger sig fra Ringkøbing Fjord til Roskilde Fjord.

- På seks timer har vi fået et sted mellem 15 og 20 mm regn. Der er faldet mest i Hov syd for Aarhus. Her har de fået hele 21 mm på seks timer, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Lars Holtsmann.

Udsender varsel

21 mm er ikke nok til, at der er tale om 'kraftig regn' i DMI-regi.

- Men det er meget regn. Det startede i går og regner stadig, og det giver selvfølgelig nogle gener, siger Lars Holtsmann.

Regnen har fået DMI til at udsende et varsel, der skal få folk til at holde løbende øje med de seneste vejrmeldinger.

Men allerede fra natten til lørdag begynder regnen at stilne af.

- Herfra kommer der enkelte byger og slet ikke så den samme mængde nedbør som i dag, lyder meldingen fra DMI.

Klar opfordring fra politiet

Ekstra Bladet har aftenen igennem været i kontakt med politikredse landet over. Det skyldes, at vandmængderne har udløst det ene trafikuheld efter det andet.

Endnu er ingen kommet alvorligt til skade, men opfordringen er den samme fra samtlige vagtchefer:

- Kør efter forholdene. Man kan ikke køre 110 på motorvejen, når der er vand ud over det hele.