Interessen for abortpiller stiger i USA

I USA har man set en skræmmende udvikling, siden dokumenter fra den amerikanske højesteret blev lækket i mandags.

En udbyder af receptpligtige piller, der bruges til at afbryde graviditeten derhjemme, har i denne uge nemlig oplevet en stigning i interessen fra amerikanske kvinder.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Firmaet, hvis navn er Aid Access, giver adgang til medicinske aborter i USA. Det fortæller, at de i alt havde 38.530 besøgende på deres websted tirsdag.

Til sammenligning havde de 1290 besøgende om mandagen.

Som følge af lækage

Mandag blev dokumenter fra den amerikanske højesteret lækket.

De afslørede, at retten til fri abort kan blive fortid i nogle stater i USA, efter den blev sikret for omkring 50 år siden.

Et flertal af dommere har i en indledende afstemning nemlig stemt for, at de enkelte stater selv skal kunne lovgive om abort.

Et stigende antal amerikanske stater har alleredeindført restriktioner, der i høj grad begrænser adgangen til aborter, og mange forventes at forbyde proceduren direkte, hvis domstolens endelige afgørelse giver de enkelte stater mulighed for selv at afgøre, om den er lovlig.

Den amerikanske højesteret har bekræftet ægtheden af det lækkede udkast, men kalder det foreløbigt.

Mere på spil

Måske er det ikke kun retten til fri abort, der er i fare.

Når den endelige afgørelse på afstemningen i den amerikanske højesteret kommer i slutningen af juni, kan det true endnu en rettighed, som amerikanerne ellers er sikret, som det ser ud nu.

Det siger Elizabeth Sepper, en ekspert i sundhedspleje, lov og religion ved University of Texas, til Reuters.

- Ægteskab af samme køn er også lavthængende frugt, fordi det først for ganske nylig blev anerkendt af højesteret.