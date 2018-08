Interflora Danmark lader sig købe før giganters indtog

Interflora Danmark har ladet sig købe af Interflora Frankrig, skriver kæden i en pressemeddelelse. Dog uden at nævne prisen.

Køberen ejer Interflora i Frankrig, Spanien, Portugal og Luxembourg.

- Vi er umådelig glade for at have fundet den helt rigtige nye ejer til Interflora Danmark

- Vi har gennem de sidste 83 år været den absolutte markedsleder i Danmark, men vi skal have endnu større muskler, hvis vi også skal kunne fastholde positionen i fremtiden, siger Søren Flemming Larsen, nuværende og kommende direktør for Interflora i Danmark.

Salget, der vil give Interfloras 350 blomsterhandlere "et større kontantbeløb i hånden" sker for at stå bedre i en fremtidig konkurrencesituation, hvor nye og store aktører kommer ind på markedet.

- Alene de seneste par år har Interflora fået en håndfuld nye danske og udenlandske konkurrenter, og blomsterkæden imødeser endnu hårdere konkurrence, når blandt andet Amazon melder sig på den danske bane, skriver Interflora Danmark i meddelelsen.

/ritzau/