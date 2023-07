Intern rapport: Togkaos fortsætter ind i 2024

Danske pendlere er oppe imod hårde odds.

I 2022 levede DSB kun op til dets forpligtelse om kundepunktlighed 73,3 procent af tiden mod kravet på 77,9.

Nu er Ekstra Bladet kommet i besiddelse af en rapport, som statsvirksomheden har delt med sine ansatte. Og den tegner et dystert billede af det næste års togdrift.

'Kommende større sporarbejder', som den er døbt, varsler i grove træk flere spærrede spor og forlængede rejsetider - helt frem til og med 2024.

'Mærkbare reduktioner'

Rapporten indeholder en foreløbig projektkalender for 2024. Heraf fremgår det, at Banedanmark indtil videre forventer at udføre sporarbejde på 11 strækninger.

Banedanmark og DSB understreger, at der er tale om en skitse og ikke en færdig plan. Der kan altså ske ændringer.

Særligt to projekter ser ud til at kunne skabe bøvl for passagerne. Parallelt med hinanden vil der således over sommeren 2024 blive udført sporarbejde på strækningerne Ringsted-Slagelse samt Slagelse-Korsør.

Sporarbejdet vil ophøre midlertidigt i Roskilde Festival-ugen.

'Der bliver mærkbare reduktioner og længere rejsetid i hele perioden, men særligt juni forventes at blive slem, da enkeltsporsdriften ligger Sorø-Slagelse (langt stykke),' skriver DSB i rapporten.

Jule-sporarbejde

Der er også lagt op til jule-drama i togtrafikken.

Sporarbejde forbi Ny Ellebjerg betyder, at ingen tog vil køre i sporene 'uden om' København H mellem 4. og 5. november samt fra 27. november til 1. januar, fremgår det.

Juletrafikken til Københavns Hovedbanegård kan blive ramt af sporarbejde ved Ny Ellebjerg. Foto: Jens Dresling

Også godstog mod eksempelvis Sverige vil skulle gennem København H, og på grund af pladsmangel forventer DSB således færre passagertog i perioden. Midt i juletiden.

De konkrete trafikale konsekvenser er dog endnu ikke fastlagt.

Rammer også efteråret

Rapporten melder desuden også om sporarbejde mellem Roskilde og Ringsted fra 12. august til 17 september i år. Allerede fredag aften 11. august vil der blive indsat togbusser frem til mandag 14. august om morgenen.

Herefter vil der frem til 17. september kun være ét spor i brug med længere rejsetider til følge.

Også Østjylland bliver ramt af efterårets sporarbejde. Det gælder særligt strækningen mellem Vejle og Fredericia fra midt-august til slut-september.

Ikke færdig plan

Ekstra Bladet har bedt om et interview med DSB, men det har ikke været muligt grundet ferie, lyder det. I stedet har man sendt følgende skriftlige svar:

''Kommende større sporarbejder' er et internt arbejdspapir, der lister op, hvad Banedanmark har skitseret over for DSB. Der er altså ikke tale om en færdig plan. Vi kommunikerer sporarbejderne, når de er planlagt i detaljen, og vi kender de trafikale konsekvenser. Det gør vi som regel 2-3 måneder i forvejen, hvor vi opdaterer Rejseplanen, så kunderne kan se, hvad det betyder for dem på deres rejse,' skriver de.