Intern revision i ministerie: Vi slog alarm om udbytteskat

Tidligere ansatte i Skatteministeriets Interne Revision (SIR) slog alarm om de "huller" i refusionen af udbytteskat, der senere kostede staten mange milliarder kroner.

Det forklarede de i de første afhøringer i Skattekommissionen tirsdag.

Ledelsen i Skatteministeriet måtte have været "blind", hvis den efter advarsler fra SIR i 2010 ikke kunne se problemerne i området for udbytteskat, forklarede en af de tidligere ansatte i SIR.

Alligevel endte 12,7 milliarder kroner med at fosse ud af statskassen i form af uberettiget refusion af udbytteskat over de næste fem år.

Sagen er en af de emner, som en undersøgelseskommission om Skat skal undersøge for at finde ud af, om der kan placeres et ansvar.

I rapporten fra de tidligere ansatte i SIR kunne man læse, at der i Skat blev refunderet udbytteskat, der ikke var tilstrækkeligt dokumenteret.

Samtidig var der ingen kontrol med, om de aktionærer, der ønskede at få refunderet beskatning af det udbytte, de havde fået på aktier, reelt ejede de pågældende aktier.

- Man har været blind, hvis man ikke reagerede på det her, fortalte en af de tidligere SIR-ansatte Bo Daugaard.

Kommissionens udspørger, Jens Lund Mosbek, spurgte de tidligere SIR-ansatte til deres anbefalinger i rapporten, som han kaldte ”skånsomme”.

De tidligere SIR-ansatte forklarede, at deres opgave var at dokumentere problemerne – ikke at løse dem.

Derudover gav en anden tidligere SIR-ansat Jens Lundgaard udtryk for, at man i Skatteministeriet i 2010 risikerede at tale for døve øre, når man advarede om fejlagtige it-systemer.

- Udfordringen på det tidspunkt var, at 90 procent af alle it-rapporter, som vi leverede til ledelsen, var røde (alvorligste form for kritik, red.), fortalte Jens Lundgaard.

Med de fire afhøringer har kommissionen 102 afhøringer til gode de næste mange måneder.

Blandt andet skal tidligere departementschef Peter Loft og ikke mindre end otte tidligere skatteministre afgive forklaring.