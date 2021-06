Interne mails afslører voldsomt pres

USA's corona-general Fauci var under massivt pres fra Det Hvide Hus, indflydelsesrige personer og resten af befolkningen under de første måneder af pandemien

Det er ikke kun i Danmark, at landets corona-generaler har skændtes om kursen under corona-pandemien.

I USA var presset fra den tidligere præsident Donald Trump, medlemmer af regeringen og selv kendte så stort på landets toprådgiver Anthony Fauci, at han hver eneste dag fik hundredvis af mails, hvor han blev bedt eller direkte beordret til at handle på en bestemt måde.

Især Trump ville have USA's corona-general til at nedtone faren ved virussen, mens den spredte sig i USA i begyndelsen af 2020.

Tusindvis af mails

Det viser tusindvis af mails fra perioden marts til april i 2020, som de to amerikanske medier Washington Post og BuzzFeed er kommet i besiddelse af. De tegner et billede af en yderst presset toprådgiver.

- Jeg fik alle mulige spørgsmål. Mest fra folk, som var forvirret over de tvetydige informationer, der kom fra Det Hvide Hus, og som gerne ville vide, hvad der var rigtigt, har Fauci uddybet til Washington Post.

Samtidig står det også klart, at der de første måneder af pandemien herskede kaos, panik og forvirring i regeringstoppen, hvor flere kilder henvendte sig til Fauci for at sikre sig, om præsidentens udtalelser om eksempelvis virkningen af midlet klorokin var sande.

Donald Trump og Anthony Fauci havde deres kampe, mens førstnævnte var præsident. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Den tilsyneladende konfronterende linje mellem landets præsident og toprådgiver skabte også problemer for Fauci, der blev verbalt angrebet og hængt ud for sin forsigtige tilgang i forhold til at åbne samfundet af 'nogle skøre' Trump-tilhængere.



'Det er helt surrealistisk. Det stopper forhåbentligt snart. Det er ikke rart,' skriver Fauci blandt andet i et svar til en kollega fra Det Nationale Sundhedsinstitut.

De mange interne mails viser også, hvordan indflydelsesrige personer som Bill Gates, Mark Zuckerberg og kinesiske rigmænd forsøgte at komme i kontakt med den 80-årige corona-general.