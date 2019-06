Internettet har fundet den nye 'Grumpy Cat'

Få uger efter internetfænomenet 'Grumpy Cat' døde alt for tidligt, har Instagram-brugere måske fundet verdens nye knotne katte-kendis

Knap er nyheden om verdens sureste kat, internetfænomenet 'Grumpy Cat's, død, sunket helt ind, før internettet har udpeget dens efterfølger.

'Grumpy Cat', som også gik under navnet 'Tardar Sauce', gik viralt i 2012, da dens ejere lagde et billede på de sociale medier. Siden opnåede den stor berømmelse på grund af sit evige surmulende ansigt, og blev desuden til en temmelig indbringende forretning for sine ejere.

Men tidligere i denne måned gik nyheden om 'Grumpy Cat's alt for tidlige død verden rundt.

Nu tyder meget på, at en anden kat fremover kommer til at tænde for den afdøde kats slukkede rampelys.

Louis, en seks år gammel perser fra Austin i Texas, har som 'Grumpy Cat' sin egen Instagram-side. Og selvom der er lang vej fra hans omkring 4000 følgere til 'Grumpy Cat's 2,7 millioner, får den rød-hvide hankat lige nu masser af kommentarer fra sine følgere, som mener, at den har, hvad der skal til for at blive den nye, store, knurhårede social medie-stjerne.

Det skriver blandt andre Caters News og britiske Metro.

- Louis er en fuldblods-perser, men folk spørger ofte, om han har en genetisk sygdom, fordi de synes, at hans ansigtsudtryk er exceptionelt, men han er helt normal, siger hans ejer, 26-årige Michelle Alexis.

Den seks-årige kats gnavne udtryk skyldes ifølge ejeren måske, at han bliver domineret af en yngre hunkat. Foto: Ritzau Scanpix

Hun mener, at Louis' utilfredse udtryk måske til dels skyldes hans had/kærlighed-forhold til hendes anden og mere dominerende kat, Monae, der er en Lynx Point-siameser.

- Da vi fik Monae, var hun en baby, og Louis var en voksen kat, og alligevel mobbede hun ham i to måneder i træk, fortæller Michelle Alexis.