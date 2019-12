Internt brev afslører: 'Temmelig presset i hele Arriva DK'

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Et særdeles opsigtsvækkende brev er sendt ud til ansatte i Arriva i Danmark, hvor ledelsen slår fast, at det går elendigt - over hele linjen.

Ekstra Bladet er i besiddelse af brevet, der indledes således:

'Helt overordnet, er vi temmelig presset i hele Arriva DK. Alle fire enheder (Bus, Tog, DriveNow, UCPlus) er bagefter vores forventede resultat, og endda ret langt bagefter.'

'I Bus taber vi kontrakter og har for mange omkostninger til vedligehold, i Tog mangler vi passagerindtægter, i DriveNow er der for få aktive kunder og i UC Plus har lovgivningen ændret forudsætningen for danskkurser. Det er årsagen til, at vi er ekstremt påpasselige med vores omkostninger. Vi er i gang med at lægge en plan for at komme tilbage på sporet. Vi ved, vi kan – men kun hvis vi alle hjælpes ad.'

Arriva er ejet af tyske Deutsche Bahn, der gennem længere tid har forsøgt at sælge selskabet. Prisen er nok ikke gået op med brevet, som er udsendt af Susanne Hejer, togdirektør. Brevet fortsætter under punktet 'Materiellet er stadig ikke i den bedste form':

Mangler kritiske reservedele

'Vores daglige trafikafvikling er udfordret af, at vi stadig har materiel ude af drift. Vi mangler kritiske reservedele og derfor er det meste af organisationen beskæftiget med at håndtere de uundgåelige ændringer på dagen, så kunder oplever færrest mulige forstyrrelser. Årsagen – lidt forenklet – er, at mange aksler skal skiftes/renoveres samtidig og at vores leverandører ikke kan følge med.'

Over for de ansatte indrømmer Arriva, at det går ud over kunderne. I brevet lyder det:

'Driftssituationen kan tydeligt aflæses i kundernes tilfredshed. I foråret, hvor vi også havde driftsudfordringer med aflysninger og forsinkelser til følge, kvitterede kunderne med utilfredshed i vores spørgeskemaundersøgelser. Omvendt, når vi performer og kører til tiden, er kunderne meget villige til at benytte Arriva Tog samt at anbefale os til deres nærmeste. De seneste måneder har vi igen driftsudfordringer og har kørt med lavere punktlighed end ellers. Det ses på kundernes anbefalingsgrad, som de sidste 4 måneder er faldet støt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Arriva: 'Et vanskeligt marked' Ekstra Bladet har været i kontakt med Pia Hammershøy Splittorff, og spurgt om Arriva vil uddybe det interne brev. Hun svarer i en mail: 'Det er svært at komme i tanke om en dansk virksomhed, der ikke på et eller andet tidspunkt har oplevet udfordringer eller ændringer i markedet, der påvirker forretningen, og som kræver, at der handles agilt eller træffes svære beslutninger.' 'Arriva er ingen undtagelse. Vi er i markedet for kollektiv trafik, som er et vanskeligt marked, og i år kræver det en del at levere på de forventninger, vi har sat. Arriva er grundlæggende en sund forretning med masser af potentiale og et hav af dygtige og engagerede medarbejdere, så vi forholder os ganske fortrøstningsfuldt til fremtiden og har selvfølgelig også fra ledelsesmæssig side handlet på den situation, vi står i.' Vis mere Luk

Arriva står også bag elbilerne DriveNow, der kan bruges i København. Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix